Boris Becker güzel kız arkadaşıyla gizlice nişanlandı

56 yaşındaki Boris Becker iflas suçlarından dolayı Britanya hapishanesindeki cezasını çektikten sonra 33 yaşındaki Afrikalı sevgilisi ile ilgili övgü dolu sözler sarf etmişti.

Britanya hapishanesinden salıverilmesinin ardından bir TV röportajında açıklamalarda bulunan ​​Becker, 2022'nin sonunda herkesin "Onun aşkı sayesinde hayatta kaldım" ve "EVET, O benim hayatımın en büyük aşkı. Ve umarım her zaman onun yanında olurum" demişti.

Eski eşi Lilly Becker'den (47) boşanır boşanmaz Boris artık kağıt üzerinde yeniden özgür bir adam oldu ve bir sonraki evliliğine hazırdı.

Boris Becker'in yakın zamanda büyük aşkı Lilian ile nişanlandığı ortaya çıktı.

Boris Becker, Lilian'ın memleketi São Tome ve Príncipe'de (Batı Afrika açıklarındaki ada eyaleti) birlikte son olarak böyle görüntülenmişti.