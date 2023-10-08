Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oluyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.
Ligde kayıpsız yoluna devam eden Sarı Lacivertliler, Avrupa'da yendiği Spartak Trnava'nın galibiyet moraliyle sahaya çıkacak.
Bir diğer İstanbul ekibi Kasımpaşa ise Karagümrük galibiyetinin ardından ligde üst üste üçüncü galibiyetini almak istiyor.
Karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu;
Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Sadık, Winck, Yasin, Gökhan, Aytaç, Bastien, Mortadha, Hajradinovic, Ngoy.
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko