Fenerbahçe'nin Mourinho ile federasyona attığı golü açıkladı

Hiç tartışmasız ki, Fenerbahçe Mourinho ile anlaşarak yerlerde sürünen Süper Lig'in marka değerini yükseltti.

Adam dünyanın en iyilerinden.

Bırakın başarılarını, milyonlarca futbolseverin hayran olduğu bir marka.

Ağzından çıkan her söz, yaptığı her hareket yedi kıtada yankılanıyor.

Daha iki gün önce Borussia Dortmund-Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde gördük.

Sosyal medyada maçtan çok Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşması konuşuldu.

Sırf Mourinho nedeniyle önümüzdeki sezon Süper Lig'in dünya genelinde

hatırı sayılır bir izleyici kitlesi olacağına eminim.

Gözler Türk Futbolu'nun üzerinde olacak.

İşte bu Fenerbahçe'nin Futbol Federasyonu'na attığı en büyük goldür.

Federasyon artık kendisine çeki düzen vermek zorunda.

Düşünsenize, dünyanın izlediği bir ligde kulüp başkanı hakemi yumruklayacak.

Tribünlerden sahaya 90 dakika boyunca yabancı madde yağacak, futbolcuların, teknik adamların kafası yarılacak ve o maç devam edecek.

Hakem atamaları takımına göre uygulanacak ve

hakemler dağlara taşlara yapacak.

Ülkesinde şikeden ceza almış bir futbolcu Süper Lig'e gelecek ve federasyon ona lisans çıkaracak.

Bir Süper Kupa finalinin tarihi aylarca belirlenemeyecek.

Geçen sezon yaşananlar rezillikleri bir hatırlayın.

Her biri dünyada manşet olurdu.

İşte bu sefer zor.

Dünyaya rezil olmak istemiyorlarsa, futbolu adam gibi yönetmek zorundalar.

18 Temmuz'da seçilecek federasyon yönetimi şapkayı önüne koyup düşünmek zorunda.

Süper Lig artık babalarının çiftliği değil.

Dünyanın en başarılı, en popüler teknik adamının görev yaptığı bir lig.

Hapşırsa Latin Amerika'dan bile duyulur.

Federasyon takım kayırmaya, torpile, eyyama, adaletsizliğe artık son vermeli.

Hak edenin kazanacağı futbol düzenini sağlamalı.

Yoksa o ayarı Mourinho verecek.

Zaten Ali Koç imza törenindeki konuşmasında satır aralarında bunun şifrelerini verdi.

Atamayla Türk futbolunu yönetmekle görevlendirilenler

artık kendileri çalıp, kendileri oynayamayacak.

Fenerbahçe'nin attığı bu gol sadece kendisi için değil Türk Futbolu için hayırdır.

Mourinho futbolumuza hayırlı olsun.