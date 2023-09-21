Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i belli oldu

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Nordsjaelland ile karşı karşıya geliyor. Sarı Lacivertliler'in teknik direktörü İsmail Kartal, kritik mücadelenin ilk 11'i için de kararını verdi.