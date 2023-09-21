Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i belli oldu

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Nordsjaelland ile karşı karşıya geliyor. Sarı Lacivertliler'in teknik direktörü İsmail Kartal, kritik mücadelenin ilk 11'i için de kararını verdi.

Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşı karşıya geliyor.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Macar hakem Gergő Bogár yönetecek.

Zimbru, Maribor ve Twente'yi geçen Sarı Lacivertliler, Konferans Ligi'nde gruplara kaldı.

Danimarka temsilcisi ise Steaua Bükreş ve Partizan'ı geçerek gruplara kalmayı hak etti.

Teknik Direktör İsmail Kartal, Dzeko, Szymanski, Tadic ve Ferdi Kadıoğlu'na bu maçta ilk 11'de şans tanımadı.

Öte yandan karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu;

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar, Djiku, Oosterwolde, Mert Hakan, Crespo, Fred, King, Kent, Batshuayi

Nordsjaelland: Hansen, Villadsen, Kian Hansen, Nagalo, Frese, Diomande, Tverskov, Dorgeles, Osman, Schjelderup, Ingvartsen

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