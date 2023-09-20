Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland iddialı

Nordsjaelland Teknik Direktörü Johannes Hoff Thorup'un, Fenerbahçe karşılaşması öncesi iddialı sözleri dikkat çekti.

KAYNAK: AA
Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland iddialı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk haftasında yarın akşam Fenerbahçe'ye konuk olacak Danimarka'nın Nordsjaelland takımının teknik direktörü Johannes Hoff Thorup, Fenerbahçe'nin farklı güçleri olduğunu söyledi.
Karşılaşmanın yapılacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Danimarkalı teknik adam, "Oyun nasıl gidecek bakacağız. Hedeflerimiz yüksek. Ama maçtan sonra tekrar konuşalım." dedi.
Kendi takımlarının da Fenerbahçe gibi iyi bir seri yakaladığı hatırlatılarak, taktik belirlemek için Fenerbahçe'nin en çok hangi maçlarını izlediği sorulan Thorup, "Fenerbahçe'nin de farklı güçleri var. Hızlı hareket ediyorlar, topa çok hakimler, son dakikalarda golü iyi bir şekilde atıyorlar. Tabii maçtan sonra göreceğiz Fenerbahçe nasıl oynayacak." ifadesini kullandı.
Johannes Hoff Thorup, hedefleriyle ilgili de "Maça bakmamız gerekiyor. Hedeflerimiz çok yüksek. Fenerbahçe'ye çok saygımız var. Çok başarılı bir takım. Bu maçta göreceğiz. Bakalım maç nasıl olacak." diye konuştu.
Kaptan Kian Hansen: "Hedefimiz kazanmak"
Maçı değerlendirmesi istenen Nordsjaelland takım kaptanı Kian Hansen ise "Zor bir maç olacak. Hedeflerimiz çok yüksek. Maç nasıl olacak görmemiz gerekiyor. Hedefimiz tabii ki de kazanmak." görüşünü paylaştı.
Daha önce Türkiye'de bir maçta oynadığını aktaran Hansen, seyircilerin çok tutkulu olduğunu bildiğini aktardı.
Nordsjaelland'ın antrenmanı
Basın toplantısının ardından Nordsjaelland takımı, Ülker Stadı'nda son antrenmanını yaptı.
Teknik direktör Johannes Hoff Thorup yönetimindeki oyuncular, pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmanın 15 dakikasında, basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi.

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