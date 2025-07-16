Fenerbahçe'nin Rashford transferine 45 milyon euroluk engel!

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Fenerbahçe'nin Rashford transferine 45 milyon euroluk engel!

Fenerbahçe, transferde gündemine aldığı Marcus Rashford için yeni bir karar aldı. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun yüksek bonservisi nedeniyle bir süre bekleyecek.

Fenerbahçe'de 2 yıldır gündemde olan ve taraftarların rüyalarını süsleyen Marcus Rashford transferi yeniden alevlendi. Mourinho’nun da istediği İngiliz futbolcunun, Barcelona aşkının karşılık bulamaması bu transferin gerçekleşme ihtimalini yükseltti. Barça’dan olumsuz yanıt alan Rashford’un rotayı Manchester United’dan eski hocası Mourinho’nun çalıştırdığı Fenerbahçe’ye çevirmesi beklenirken, şu an için en büyük engel 45 milyon euroluk bonservis bedeli.

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FENERBAHÇE RASHFORD İÇİN BEKLEYECEK

Bu rakamı yüksek bulan Fenerbahçe Yönetimi, şu an için Avrupa’da ciddi bir alıcısı olmayan Rashford için ağustos ayına kadar harekete geçmeyecek. Bu süreçte oyuncunun fiyatının düşeceğini hesaplayan sarı lacivertliler, rakam makul bir seviyeye gelince Manchester United ile bonservis pazarlığına oturacak.

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