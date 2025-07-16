İşler iyice çığrından çıktı! Victor Osimhen için 'ölüm' iddiası: İtalya ayağa kalktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İşler iyice çığrından çıktı! Victor Osimhen için 'ölüm' iddiası: İtalya ayağa kalktı

Galatasaray, Victor Osimhen için Napoli ile görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor. İtalyan ekibinin, bitmek bilmeyen talepleri bu transferi zora sokarken, flaş bir iddia ortaya atıldı. Galatasaraylı taraftarların, Victor Osimhen için Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in oğlunu tehdit ettiği kaydedildi. İşte detaylar...

Galatasaray, Victor Osimhen ile anlaşmasına rağmen İtalyan ekibi Napoli ile 6 Temmuz'dan bu yana sürdürdüğü pazarlık görüşmelerinden bir sonuç alamadı.

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Galatasaray ilk görüşmelerde peşinat ve ödeme planı konusunda anlaşamadığı Napoli'ye son olarak 75 milyon euroluk serbest kalma bedelinin 40 milyon euroluk bölümünü peşin geri kalan 35 milyon euroyu ise iki taksitte ödemeyi önerdi. Napoli, önce bu teklife sıcak bakarken kulüp başkanı De Laurentiis, son andaki bir sonraki satıştan % 20 pay isteğiyle görüşmelerin kitlenmesine neden oldu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından gündemi derinden sarsacak bir iddia ortaya atıldı.

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VICTOR OSIMHEN İÇİN TEHDİT!

Osimhen, transferiyle ilgili ilginç bir haber ise Çizme'den geldi. Football Italia’nın haberine göre; Napoli Başkan Yardımcısı Edoardo De Laurentiis, ölüm tehditleri alıyor. İddiaya göre; Kendilerini ‘Türk mafyası’ olarak tanıtan bazı kişiler De Laurentiis’e WhatsApp üzerinden ağır hakaretler ve ölüm tehditleri içeren mesajlar gönderdi. Mesajlarda, “Osimhen’i bırak, yoksa işin biter” gibi ifadelerin yer aldığı belirtildi.

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