Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız oyuncu menajerine talimat verdi: Pusuda öyle bir talibi var ki...

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci için ayrılık kapıya dayandı. Milli oyuncu, geçen sezon Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından formaya adeta hasret kalmıştı. Tecrübeli futbolcunun bu sezonda da Portekizli teknik adamın planları arasında yer almadığı iddia edildi.



Bu gelişmenin ardından 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun sezon başlamadan önce Fenerbahçe'den ayrılmayı düşündüğü gelen haberler arasında.

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İRFAN CAN KAHVECİ MENAJERİNDEN KULÜP BULMASINI İSTEDİ

Milli oyuncunun, ayrılık için menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Bu görüşmede İrfan Can'ın menajerine, "Bana Avrupa'dan bir kulüp bul" talimatı verdiği kaydedildi.



Menajerinin, kulüp bulmak için harekete geçtiği ve arayışlarını sürdürdüğü belirtildi.

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BEŞİKTAŞ PUSUDA

İrfan Can ile ilgili gelişmeleri Beşiktaş'ın da yakından takip ettiği iddiaları basına yansıdı. 29 yaşındaki milli oyuncu, Süper Lig'de kalmaya karar verdiği anda Beşiktaş resmi olarak ezeli rakibinin kapısını çalacak.

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