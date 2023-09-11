Fenerbahçe'nin sponsoru Ülker'den Atatürk Stadı açıklaması

Murat Ülker, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un stadyum için yeni sponsorluk teklifi yapacağını söyledi.

Fenerbahçe'nin sponsoru Ülker'den Atatürk Stadı açıklaması

Candaş Tolga Işık'a konuşan Murat Ülker, "Ali Koç Bey'in stadyumun adının 'Fenerbahçe Atatürk Stadyumu' olarak değiştirilmesi gayretini takdir ediyorum, kongre üyelerini de tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇELİLİK BUDUR
Fenerbahçe'nin sponsorlarından Ülker'in Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yeğeni Ali Ülker'e devreden Murat Ülker ayrıca, "Duyduğum kadarıyla Ali Bey'in yeni stadyum sponsorluk teklifi olacakmış. Bu teklifi de memnuniyetle karşılıyorum. Fenerbahçelilik budur!" ifadelerini kullandı.

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