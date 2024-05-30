Fenerbahçe'nin teknik direktörünü açıkladı

Elindeki elmasın değerini bilmeyenler çakıl taşıyla oynamak zorunda kalır.

Sözümüz Fenerbahçe'ye.

Ellerinde bir elmas var ama sanıyorum farkında değiller.

O elmasın adı İsmail Kartal.

Diyeceksiniz ki, şampiyon olamadı.

Başarının tek ölçüsü şampiyonluk mu?

Futbolda bir dünya kupasını penaltılarla kaybedeni başarısız mı sayacağız.

Fenerbahçe bu sezon şampiyonluğu uydurma bir penaltı ile kaybetmedi mi?

İddia ediyorum, İsmail Kartal Fenerbahçe'de görev almış en başarılı teknik adamlardan biri.

Baksanıza şu karneye.

56 maçta sadece 2 yenilgisi var.

56 maçta deplasmanda hiçbir rakibe boyun eğmedi.

Bu sene 38 maçta takımına 99 gol attırdı, 99 puan topladı.

Derbilerde hiç yenilmedi.

Sivas deplasmanında son dakikada Alman hakem Benjamin Brand'ın yarattığı penaltı olmasa Fenerbahçe bugün şampiyondu.

Şimdi bu karneye bakıp İsmail Kartal başarısız denilebilir mi?

Aksine çok başarılı.

Böyle bir karne Avrupa'da bir teknik direktörde olacak onu baş tacı yaparlar.

Ama İsmail Kartal seneye Fenerbahçe'nin başında kalacak mı henüz belli değil.

Başkan Ali Koç henüz karar vermedikleri, Cuma günü netleştireceklerini söylüyor.

Neden?

Ne bekliyorsunuz?

Başkan adayı Aziz Yıldırım, Mourinho'yu getireceğini açıklıyor.

Sanki Mourinho kuş konduracak.

Futbolda istikrar varsa, kalıcı başarı var.

İstikrar yoksa sonu hüsran.

Amerika'yı yeniden keşfetmenin gereği yok.

Fenerbahçe'de başkanlığı kim kazanırsa kazansın, İsmail Kartal ile devam etmeli.

Görünen köy klavuz istemez.

Tarihe not düşelim.

Elindeki elmasın değerini bilmeyenler çakıl taşıyla oynamak zorunda kalır.