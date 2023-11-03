Fenerbahçe’nin Trabzonspor sınavında öne çıkan detayı Fırat Doğu Faraç açıkladı

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Pendikspor’u 5-0’lık skorla mağlup eden Fenerbahçe bu maçta çok önemli iki oyuncusu olan Fred ve Becao’yu sakatlığa kurban verdi. Djiku’da Ludogorets maçında sakatlanmıştı. Peki bu cumartesi Trabzonspor’la karşılaşacak olan Fenerbahçe bu kadar eksikle Trabzonspor karşısında ne yapacak?

Trabzonspor’da son durum

Adana Demirspor maçından sonra teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayıran Trabzonspor takımın başına tekrardan teknik direktör Abdullah Avcı’yı getirdi. Avcı ile birlikte Alanyaspor’u 1-0 yenen Trabzonspor Karagümrük ile 0-0 berabere kalarak istenen çıkışı yapamadı. Gol yollarında epey zorlanıyorlar.

Derbide ne olur?

Abdullah Avcı ile birlikte daha çok pas oyunu oynayıp defanstan pasla çıkmaya çalışan Trabzonspor’un Fenerbahçe’nin uygulayacağı baskıya dayanabileceğini zannetmiyorum. Fenerbahçe’nin eksiklerine rağmen bu maçı kesin kazanacağını düşünüyorum.