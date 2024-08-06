Fenerbahçe'nin turu nasıl geçeceğini açıkladı

Fransa'nın Lille kenti pamuğuyla ünlü.

Bembeyaz, yumuşak pamuklarıyla tekstilde söz sahibi.

Ancak Lille takımı hiç öyle pamuk gibi çıkmadı.

Aksine demir gibi sert.

Genç, dinamik, dirençli, çok iyi pas yapan, ön alan baskısını iyi uygulayan bir ekip.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho dün "Lille için üzüldüm. Şanssız bir kura çektiler" demişti ama Fransızlar belli ki, bu görüşte değildi.

İlk yarıda Fenerbahçe'yi öylesine zorladılar ki, Livakoviç'in 4 önemli kurtarışı olmasa soyunma odasına bizim için üzücü bir skorla gidebilirlerdi.

Oysa Fenerbahçe maça iyi başlamıştı ama 12.dakikada Ossterwolde'nin kendi kalesine attığı golden sonra oyundan koptu.

Bir de bilinç altında "Türklerle ilgili bir kompeksi"nin olduğunu sandığım hakem Kovacs'ın akıl tutulması kartları ve kararlarıyla şok oldu.

Sarı Lacivertliler ikili mücadelelerde çok top kaptırdı ve Lille'nin kalemize kolay gelmesini önleyemedi.

Fenerbahçe sol kanatta Ferdi ve Maximin'in kişisel çaba ve yetenekleriyle oluşturduğu ataklarda Dzeko son vuruşlarda başarılı olamadı.

Fenerbahçe temposuz, etkisiz futboluyla ilk yarıda tehlikeli tek gol pozisyonu bile bulamadı.

Nedendir bilinmez.

Fenerbahçe bugüne kadar oynadığı maçlarda ilk yarıda silik, ikinci yarıda ile etkili oynuyor.

Bu gece de tıpkı Lugano maçlarında olduğu gibi ikinci yarıda silikliğini üzerinden attı.

Lille'i sahasında karşılarken, özellikle Maximin ile etkili oldu.

Maximin dar alanda çok etkili bir yetenek. Bu sezon tribünleri ayağa kaldıracağını söyleyebiliriz.

Lille demir gibi dedik ama demir tavında dövülür.

Fenerbahçe'nin bu silkinişi demiri tavında dövdü.

Ön alan baskısı sonucu 77'de İrfan Can'ın kelimelerle anlatılamayacak kadar muhteşem frikik golü eşitliği sağladı.

O ne goldü öyle.

Hani denir ya, çataldaki örümcek ağlarını aldı diye.

Öyle bir goldü işte.

Bravo İrfan.

Ayağına sağlık.

Son 15 dakikada Mourinho Dzeko'nun yerine yeni transfer En Neysri'yi aldı oyuna.

Faslı yıldız istediği topları alamadı.

Futbolda şans da yanında olacak.

Fenerbahçe bu gece şanssızdı dersek yanlış olmaz.

İkinci yarıda ender kalemize gelen Lille uzatma dakikalarında yine savunmamıza çarpan bir topla golü buldu.

2-1'lik yenilgi haftaya tur için yeter mi?

Bence yeter.

Yeter ki Fenerbahçe maçın başından sonuna kadar Fenerbahçe gibi oynasın.