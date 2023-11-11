Fenerbahçe'nin üzerindeki kara bulutlar. Fırat Doğu Faraç yazdı

FENERBAHÇE'NİN ÜZERİNDEKİ KARA BULUTLAR

Geçtiğimiz hafta sahasında Trabzonspor’a yenilen Fenerbahçe bu haftada Konferans Ligi’ndeki rakibi Ludogorets’e deplasmanda yenilerek 19 maçlık galibiyet serisinden sonra üst üste ikinci mağlubiyetini alarak arkasına aldığı rüzgarı kaybetti. Peki bu mağlubiyetlerin sebebi ne?

MAĞLUBİYETİN SEBEBİ NE?

Fenerbahçe’deki bu düşüşün en önemli sebebi Fred ve Djiku’nun eksikliği, bir çok sakat oyuncu var ama yeri asla dolmayan iki oyuncu bu ikisi. Djiku’nun savunmada yaptıkları ve topu oyuna sokarken ki ayağının temizliği oyun kurarken Fenerbahçe’nin çok işine yarıyor. Aynı şekilde Fred’in eksikliği de etkiliyor. Fred’in gerek top taşıma özelliği ve orta sahada uyguladığı baskı olmayınca Fenerbahçe oyun kurarken sudan çıkmış balığa dönüyor. İsmail kartalın bu soruna bir çözüm bulması lazım. Zajc’ın Fred’in yerini dolduramayacağını anlaması lazım. Adana Demirspor maçının kesinlikle ne olursa olsun kazanılması lazım yoksa işler sıkıntıya girer.

ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE OLACAK?

Adana Demirspor Süper Lig’e yükseldiğinden bu yana ligin dişli takımlarından biri haline geldi. Bu sezon kendi evlerinde hiç kaybetmediler. Demirspor, Fenerbahçe’nin bu sezon karşılaşacağı Trabzonspor dahil en zor rakibi olacak. Fenerbahçe için asıl test maçı bu maç. Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor’u deplasmanda yenerek şampiyonluk yolundaki rakibine gücünü göstermek zorunda.