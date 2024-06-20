Fenerbahçe'nin yeni sezon forması sızdırıldı. Yıldız detayı dikkat çekti

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Fenerbahçe'nin yeni sezon forması sızdırıldı. Yıldız detayı dikkat çekti

Fenerbahçe2nin yeni sezonda giyeceği iç saha forması ortaya çıktı.

Süper Lig’de yeni sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan Fenerbahçe’de başkan Ali Koç’u kızdıracak bir gelişme yaşandı.

Yeni sezon formalarını tanıtmak için gün sayan yönetim formanın sosyal medyaya sızmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Yeni formanın ilk görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündeme otururken görenler hayal kırıklığına uğradı.

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TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Her ne kadar Fenerbahçe ile özdeşleşen çubuklu konseptten vazgeçilmesede çubukların kalınlığı sayısındaki azlık taraftarların tepkisini çekti.

Sosyal medyayı yorum yağmuruna tutan taraftarlar formayı beğenmediklerini dile getirdi.

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5 YILDIZ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Formada bulunan Fenerbahçe logosunda bulunan 5 yıldız detayı ise dikkatlerden kaçmadı.

TFF’nin şampiyonluk sayıları ile yaptığı başvurunun kabul edilmemesi nedeniyle Fenerbahçe geçtiğimiz sezon 5 yıldızlı logo ile maça çıkmış ancak daha sonra bu kararından vazgeçmişti.

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