Fenerbahçe'nin yeni transferi Djiku'dan iddialı sözler

Fenerbahçe'nin Fransa 1. Lig ekiplerinden Strazburg'daki sözleşmesi bittikten sonra 3+1 yıllığına kadrosuna kattığı Ganalı milli savunma oyuncusu Alexander Djiku, AA muhabirine sorularını yanıtladı.

Sarı-lacivertlilerin, 9-15 Temmuz tarihlerindeki Pari Premier Cup Turnuvası ve yeni sezon hazırlıkları için bulunduğu Rusya'nın St. Petersburg kentindeki kamp kadrosuna sonradan dahil olan Djiku, kariyerinde ilk kez Fransa dışında oynayacak olmasıyla ilgili, "Bana göre burada olduğum süre zarfında bir zorluk yaşamayacağım. Çünkü milli takımda da aynı şekilde oynayan bir futbolcuyum. Dolayısıyla adaptasyon konusunda bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum." dedi.

Geçen yıl Fransa'da maç başına ortalama 14,5 top çalma oranıyla alanda en iyi savunma oyuncusu olduğu ve 2022'de Gana'da yılın oyuncusu seçildiği hatırlatılan Djiku, aynı performansı Fenerbahçe'de de sürdürüp sürdürmeyeceği yönündeki soruya karşılık, şu ifadeyi kullandı:

"Ben buraya performansımı göstermek için geldim. Zaten öncesinde de hocamızla da konuşmuştuk ve onun da benim kalitemi bildiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'ye gelme amacım, burada takımıma yardımcı olmak, kalitemi göstermek, liderlik edebilmek ve güçlü karakterimi takımın menfaati için kullanabilmek. Dolayısıyla bu performansımı, başarımı burada da sürdürmek istiyorum."

''HER FORMANSYONDA OYNAYACAK KALİTEYE SAHİBİM''

Fransa'da yıllardır üçlü savunmada oynadığı ama bu sezon dörtlü savunmayla oynaması beklenen Fenerbahçe'ye uyum sağlayıp sağlamayacağı konusundaki soruyu ise milli stoper, "Zor olacağını zannetmiyorum çünkü milli takımda, Gana'da da dörtlü sistemde oynuyordum. Aynı şekilde Strazburg'da bu sistemde oynuyordum. Üçlü veya dörtlü, ben her formasyonda, her dizilişte oynayacak kaliteye sahip olduğumu düşünüyorum." şeklinde cevapladı.

Alexander Djiku, sağ veya sol bölgede oynama konusuyla ilgili de üçlü formasyonda daha çok merkezde oynayan bir futbolcu olduğu bilgisini vererek, "Burada daha çok oynadım ama dörtlü sistemle oynadığımızda daha çok sol stoper oynamıştım ama sağ stoperde oynayacak olsam benim için bir problem oluşmayacaktır." sözlerini kullandı.



''ÇOK FAZLA HAVA TOPU KAZANDIM, HIZLI BİR OYUNCUYUM''

Takımlarda uzun stoper alışkanlığına rağmen 1.82'lik boyuyla beklentileri karşıladığı belirtilen Ganalı, fiziksel özelliklerini şöyle değerlendirdi:

"Elbette ki herkesin bir futbol görüşü vardır, defans oyuncularına bakış şekli vardır. Ben kalitemi saha içerisinde gösterebileceğime inanıyorum. Zaten son oynadığım maçlara bakarsanız çok fazla hava topu kazanmış olduğumu görürsünüz. Aynı zamanda hızlı bir oyuncuyum. Kademeye süratli bir şekilde girebilen bir oyuncuyum. Dolayısıyla daha dinamik bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim."



FENERBAHÇE'DEKİ BEŞİNCİ GANALI

Fenerbahçe'de daha önce Ganalı Yaw Preko, Samuel Johnson, Stephen Appiah ve Andre Ayew'in oynadığı hatırlatılarak, beşinci Ganalı olması olduğu hatırlatılan Djiku, "Stephen Appiah daha önce oynamıştı ve idol bir oyuncu. Burada idolleşti." dedi.

Fenerbahçe'ye gelmeden önce Ayew'le de görüşme fırsatı yakaladığı ve kendisine güzel şeyler söylediğine dikkati çeken Djiku, "Benim burayı seçmem, Fenerbahçe'ye gelmem konusunda düşüncelerimi daha da aydınlattı. Buraya gelişimi kolaylaştırdı onun söyledikleri. Ben de burada, Fenerbahçe tarihinde bir Ganalı oyuncu olarak fark yaratan bir oyuncu olmak istiyorum." diye konuştu.



''EVET AGRESİFİM''

Fenerbahçeli oyuncuların geçen sezon çok kırmızı kart gördüğü, taraftarın da bu konuda hassasiyet geliştirdiği aktarılan Djiku, konuyla ilgili şu görüşünü paylaştı:

"Şu an itibarıyla Süper Lig'i çok fazla tanımıyorum. Dolayısıyla hakemler hakkında bir yorum yapmak benim için doğru olmaz ama ben agresif bir oyuncuyum. Özellikle topa agresif olan bir oyuncuyum ve defansif kalitemi göstermekten yanayım. Her zaman bunu ortaya koymaya çalışıyorum ve çok fazla kırmızı kart gören bir futbolcu değilim. Çok fazla faul yapan bir oyuncu değilim. Evet agresifim, faul yaptığımda da genelde sarı kartla cezalandırılıyorum. Kendimi de bu noktada geliştirmem gerekiyor. Ama ben öyle zannediyorum ki maçlar başladığında lige en hızlı şekilde adapte olacağım."



''RENNES MAÇINDA ÇOK BÜYÜK BİR ATMOSFER VARDI''

Rakip takımların da transfer etmek istediği bir oyuncu olduğu belirtilen 28 yaşındaki stoper, "Fenerbahçe'yi seçmenizdeki en büyük sebep ne?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Buraya gelmeden önce çok fazla oyuncuyla konuşma fırsatım oldu. Michy Batshuayi, Ayew ve aynı şekilde Mousa Sow. O da buranın idollerinden bir tanesi. Onlarla konuştuktan sonra da gerçekten pozitif şeyler düşündüm. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin sunmuş olduğu sportif proje de beni çok fazla mutlu etti. Şampiyonluk isteği... Buradaki azim, buradaki istek ve aynı zamanda stadın ambiyansı. Hatırlarsınız geçen seneki Rennes maçında çok büyük, çok coşkulu bir atmosfer vardı statta. Bu da benim için etken olan konulardan bir tanesi bir takıma giderken. Bu ambiyans beni çok etkilemişti. Bu saydığım sebepler benim Fenerbahçe'ye gelmem konusunda etkili oldu."



''DJIKU ORTA SAHADA DA OYNAR MI?''

Alexander Djiku, "Sağ ayaklı ama solda da oynayan bir stopersin. Geçmişte orta sahada oynaman istenmiş ama oynamamış, reddetmiş ve yedek kalmışsın. Çok yönlü bir oyuncu olarak başka bölgelerde de oynaman istenirse oynar mısın?" şeklindeki soruya ise "Her şeyden önce bunun kararını teknik direktör verir. Bu bahsettiğinizi konuyla alakalı olarak da benim oynadığım bir pozisyon vardı. Bu pozisyonu değiştirip farklı bir pozisyonda, farklı bir bölgede oynamamı istemişti ama ben şöyle bir tartışma yaşamıştım. Kalitemi göstereceğim pozisyon benim asıl oynadığım yerdi. Yani stoper pozisyonuydu. Dolayısıyla bu konuda bir konuşmamız olmuştu. Ben merkez pozisyonda da oynadım, stoper mevkiinin farklı bölgelerinde de oynadım. Ama yine söylüyorum bana göre en önemli şey burada hocanın sizden istediği. Hoca size nerede görev verirse, siz de takım için onu yapmak durumundasınız." şeklinde cevapladı.



''GOL YEMEDEN MAÇ KAZANMAK ÇOK ÖNEMLİ''

Fenerbahçe'nin geçen sezon kalesinde 40'ın üzerinde gol görmesiyle ilgili de başarılı savunma oyuncusu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir defans oyuncusu için gol yememek çok önemlidir. Golsüz maç kazanmak, gol yemeden maç kazanmak gerçekten çok büyük bir önem taşır bir stoper oyuncusu için. Aynı zamanda takım için de ofansif anlamda gol atmanız gerekiyor maçı kazanabilmeniz için ama bu güçlü defansı sağlayabilmek için de konsantre olmak durumundasınız. Kalenizi iyi savunmak mecburiyetindesiniz. Rakibi engellemeniz gerekiyor. Defansif anlamda güçlü kalmanız gerekiyor. Rakibe en az fırsatı vererek, belki de hiçbir fırsat tanımadan maçı galibiyetle, golsüz bir şekilde tamamlamanız gerekiyor. Bunun için de tabii çalışmak gerekiyor."



''HERKES ÇOK SIKI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR''

Fenerbahçe'de oynayan önemli futbolculardan biri olmayı hedeflediğini anlatan milli oyuncu, "Fenerbahçe tarihinde kaliteli birçok güçlü stoperler oynadı. Ben de aynı şekilde buraya geldikten sonra kalitemi en iyi şekilde göstermek istiyorum. Umarım Fenerbahçe için önemli bir oyuncu olabilirim." ifadesini kullandı.

Daha önce Marsilya'da oynayan Michy Batshuayi ile rakip olarak karşılaştıklarını da anlatan Djiku, Fenerbahçe'deki ilk izlenimleri hakkında şu sözleri dile getirdi:

"Ben iyi bir grupta olduğumu düşünüyorum. Takım arkadaşlarım da aynı şekilde. Gerçekten birbiriyle herkes iletişim halinde. Hızlı bir şekilde ben de buradaki ortama adapte olacağım. Seviye olarak, kalite olarak bahsedecek olursak, herkes çok sıkı bir şekilde çalışıyor ve birbirinin açığını kapatmak adına, birbiri için savaşını sürdürüyor. Dolayısıyla bu çok önemli ve kaliteli bir takımda olduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. Buraya gelmeden önce, uçuştan önce Kızılyıldız maçının 30 dakikalık bölümünü izlemiştim. Evet en iyi ilk yarı değildi belki de Fenerbahçe için ama bana göre zamanla çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü buradaki yeni gelen oyuncular da birbirlerini daha iyi tanıyacak. O adaptasyon süreciyle beraber galibiyetlerle, çok daha iyi bir şekilde birbirimizi tanıyarak, birbirimizi anlayarak mutlu olacağımızı, güzel neticeler alacağımızı düşünüyorum."



''KURACAĞIMIZ GÜÇLÜ RUHLA BAŞARI GELECEK''

Taraftara da mesaj veren Djiku, "Bana göre olmazsa olmaz noktalardan bir tanesi taraftarlarla beraber ve aynı şekilde saha içinde takım arkadaşlarımla beraber kuracağımız o güçlü ruhla başarı gelecek. Öyle zannediyorum ki onların da gücüyle beraber biz başarıları elde edeceğiz. İstediğimiz zaferleri elde edeceğiz ve günün sonunda da şampiyon olacağımızı düşünüyorum." görüşünü sundu.

Alexander Djiku son olarak Brezilyalı defans oyuncusu Thiago Silva'yı idol gördüğünü de kaydederek, "Çünkü kendisi gerçekten çok kaliteli bir oyuncu ve onun oyununu da sürekli takip ediyorum." dedi.