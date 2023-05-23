Fenerbahçe'nin yıldızı sakatlanmamak için derbiye çıkmak istemiyor

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbehçe'de Enner Valencia krizi ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin yıldızı sakatlanmamak için derbiye çıkmak istemiyor

Fenerbahçe ile yollarını ayırması beklenen oyunculardan Enner Valencia Sarı Lacivertlilerin şampiyonluğu kaybetmesi halinde son maçlarda sahaya çıkmak istemiyor.

Sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek olan Enner Valencia, Fenerbahçe'ye veda etmeye hazırlanıyor.

Çocuklarının okul kayıtlarını yenilemeyen, evinin kira sözleşmesini uzatmayan ve tesislerideki eşyalarını yavaş yavaş evine taşıyan Ekvadorlu oyuncunun Internacional'le ankaştığına artık kesin gözüyle bakılıyor. Fotospor'un haberine göre Valencia'nın sözleşme bitim tarihinden sonra oynanacak Türkiye Kupası finalinde de, Galatasaray derbisinde de sakatlanma ihtimali yüzünden oynamak istemediği öğrenildi.

Ekvadorlu golcünün sözleşmesinde şampiyonluk ve Türkiye Kupası primleri yer almadığı için Valencia'nın böyle bir karar aldığı konuşuluyor.

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