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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasında mücadele edecek.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 19:19
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Fenerbahçe-Rayo Vallecano: İlk 11'ler açıklandı

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
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Sarı-lacivertliler, İspanya LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano ve Villarreal ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'nin ilk rakibi Rayo Vallecano olacak. Bugün oynanacak ve Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.00'da başlayacak ve S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

İŞTE İLK 11

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can, Lincoln, Rossi, Serdar Dursun.

Sarı-lacivertli ekip, 3 Aralık Cumartesi günü ise Villarreal'i saat 19.00'da konuk edecek.

 

 

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