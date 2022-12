Yeni 4 Arda Güler Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin altyapısında forma giyen 4 genç oyuncu için Başkent ekibiyle anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertlilerin, Gençlerbirliği altyapısında forma giyen Can Bartu, Utku Karakaya, Yiğit Evin ve Mahmut Ceyhun'un transferi için anlaşmaya vardığı vurgulandı.

3 Kasım 2008 Ankara doğumlu olan ve tam adı Can Bartu Çığır olan genç oyuncu, futbola Polatlı Gençlikgücü Spor'da başladı. 2020'de Başkent ekibine transfer olan henüz profesyonel olmayan Can Bartu'nun mevkisi sol bek.

31 Ocak 2008'de Karabük'te doğan Utku Karakaya, 5000 Evlerspor'da futbola başlamasının ardından 2019'da Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Henüz profesyonel olmayan Utku'nun mevkisi orta saha.

25 Ocak 2008'de Ankara'da dünyaya gelen Yiğit Evin, 2018'de futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. Henüz profesyonel olmayan Yiğit'in mevkisi orta saha.

4 Mart 2008 Ankara doğumlu olan ve tam adı Mahmut Ceyhun Alyurt olan genç oyuncu, futbola Gençlerbirliği'nde başladı. Henüz profesyonel sözleşmesi bulunmayan Mahmut Ceyhun'un mevkisi orta saha.