Arda Güler'in bonservis bedeli belli oldu

Gençlerbirliği Asbaşkanı Mehmet Soylu, Arda Güler'in bonservisini tamamen Fenerbahçe'ye vermek için anlaştıklarını açıkladı.

Soylu, "Arda Güler'in satışını konuştuk. Başkanlar düzeyinde konuşuldu, anlaşıldı, 2,5 milyon euro'ya anlaştık. Altyapımızdan da 4 oyuncu verildi. Bunlara da 200 bin euro bedel ve sonraki satışlardan pay biçildi" ifadelerini kullandı.