Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü’den kötü haber geldi

Fenerbahçe’nin 2-0 kazandığı Antalyaspor maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü’nün sağlık durumu belli oldu. Tecrübeli oyuncunun sol arka adalesinde kanama ve ödem tespit edildiği bildirildi. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Çağlar’ın tedavisine başlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbol A takımımızda, Antalyaspor ile karşılaştığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nün Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sol arka adalede kanama ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."