Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü’den kötü haber geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü’den kötü haber geldi

Fenerbahçe’de Antalyaspor maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü’nün durumu belli oldu. Tecrübeli oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe’nin 2-0 kazandığı Antalyaspor maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü’nün sağlık durumu belli oldu. Tecrübeli oyuncunun sol arka adalesinde kanama ve ödem tespit edildiği bildirildi. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Çağlar’ın tedavisine başlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbol A takımımızda, Antalyaspor ile karşılaştığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nün Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sol arka adalede kanama ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."

Son Haberler
İsrailli bakan çok yakında diyerek duyurdu. Lübnan saldırısında yeni aşama
İsrailli bakan çok yakında diyerek duyurdu. Lübnan saldırısında yeni aşama
Scarlett Bordeaux ringlere dönüyor
Scarlett Bordeaux ringlere dönüyor
NBA efsanesi Dikembe Mutombo hayatını kaybetti
NBA efsanesi Dikembe Mutombo hayatını kaybetti
İstanbul Fatih'te akıl almaz cinayet!
İstanbul Fatih'te akıl almaz cinayet!
Vatandaş salatalığa hasret kaldı. "Almıyorum, pahalı, yemesem de olur"
Vatandaş salatalığa hasret kaldı. "Almıyorum, pahalı, yemesem de olur"