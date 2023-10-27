Fenerbahçe'ye Djiku'dan kötü haber geldi. Kırık var

Ludogorets maçında sakatlanan Alexander Djiku'nun sağ ayak metatars kemiğinde kırık tespit edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe'ye Djiku'dan kötü haber geldi. Kırık var

Fenerbahçe Kulübü, Ludogorets maçında sakatlanan Alexander Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Alexander Djiku'nun UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan değerlendirme neticesinde; sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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