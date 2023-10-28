Fenerbahçe Kadıköy'de rakiplerine acımıyor. İlginç istatistik

Fenerbahçe 18'de 18 yaparak yoluna devam ederken, evinde dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

Fenerbahçe Kadıköy'de rakiplerine acımıyor. İlginç istatistik

Sabah'ta geçen habere göre; Trendyol Süper Lig ve Konferans Ligi'nde fırtınalar estiren Fenerbahçe, bu sezon henüz mağlubiyetle tanışmadı.

Kadıköy'deki gol performansıyla rakiplerine kabusu yaşatan sarı-lacivertliler, gol performansıyla da dikkat çekti.

Süper Lig ve Avrupa'da sahasında 10 maç oynayan Fenerbahçe, rakip kaleye 37 gol atma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe, evinde maç başına 3.7 gol ortalaması tutturdu.

Kanarya'nın, Ülker Stadı'nda en çok gol attığı müsabakalar 5'er golle Konferans Ligi ön elemesindeki Zimbru ile ligdeki Rize maçları oldu.

İlgili Haberler
Fenerbahçe ve Beşiktaş Cumhuriyet konserinde buluştu
Fenerbahçe ve Beşiktaş Cumhuriyet konserinde buluştu
Nefes kesen maç Fenerbahçe Beko'nun. Bayern'i devirdi
Fenerbahçe'ye Djiku'dan kötü haber geldi. Kırık var
Konferans Ligi'nde Fenerbahçe fırtınası. 3 takım arasına girdi
Fenerbahçe'yi orta sahalar güldürüyor. En çok gol katkısı sağlayan isim belli oldu
Rahmi Koç'tan Fenerbahçe'ye tam destek Okul Açık'tan maç izledi!
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
İsrail gece boyunca Gazze'nin kuzeyinde 150 yeri vurdu Dünya
İsrail gece boyunca Gazze'nin kuzeyinde 150 yeri vurdu
İsrail BM’nin ateş kararını reddetti. ‘Hamas'ı ortadan kaldıracağız’ Dünya
İsrail BM’nin ateş kararını reddetti. ‘Hamas'ı ortadan kaldıracağız’
Ndombele'nin hareketi Okan Buruk'u çılgına çevirdi. Anında kadro dışı bıraktı Spor
Ndombele'nin hareketi Okan Buruk'u çılgına çevirdi. Anında kadro dışı bıraktı
Yüksek maaş almanın formülü tek tek anlatıldı Ekonomi
Yüksek maaş almanın formülü tek tek anlatıldı
Diyanet Milli Eğitim’den imamlara kolaylık istedi Gündem
Diyanet Milli Eğitim’den imamlara kolaylık istedi
Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza Gündem
Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza
Zaniolo'nun bahis soruşturmasında ifadesi alınmıştı. Savunması açıklandı Spor
Zaniolo'nun bahis soruşturmasında ifadesi alınmıştı. Savunması açıklandı