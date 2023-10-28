Fenerbahçe Kadıköy'de rakiplerine acımıyor. İlginç istatistik

Sabah'ta geçen habere göre; Trendyol Süper Lig ve Konferans Ligi'nde fırtınalar estiren Fenerbahçe, bu sezon henüz mağlubiyetle tanışmadı.

Kadıköy'deki gol performansıyla rakiplerine kabusu yaşatan sarı-lacivertliler, gol performansıyla da dikkat çekti.

Süper Lig ve Avrupa'da sahasında 10 maç oynayan Fenerbahçe, rakip kaleye 37 gol atma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe, evinde maç başına 3.7 gol ortalaması tutturdu.

Kanarya'nın, Ülker Stadı'nda en çok gol attığı müsabakalar 5'er golle Konferans Ligi ön elemesindeki Zimbru ile ligdeki Rize maçları oldu.