Fenerbahçe'ye hayal kırıklığı yaşatmıştı! Joao Pedro yeni takımında müthiş başladı

Caglari'den 2022-2023 sezonun yaz transfer döneminde 4.68 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Joao Pedro, beklentilerin oldukça altında kalmıştı. Fenerbahçe'nin bir sezon sonra Gremio'ya kiraladığı Joao Pedro burada da istediği performansı sergileyememiş ve ardından Hull City'ye transfer olmuştu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de de yükselişe geçemeyen Joao Pedro, yeni sezon öncesi Meksika ekiplerinden San Luis'e imza atmıştı.

Transferi resmen duyurdular! Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a veda

Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

JOAO PEDRO MEKSİKA'DA MÜTHİŞ BAŞLADI

İtalyan golcü, Meksika macerasına çok etkili bir başlangıç yaptı. Joao Pedro, ligde ve kupada çıktığı ilk 8 maçta 8 gol atma başarısı gösterdi.



33 yaşındaki santrfor, takımının attığı 9 golün 6'sına imza attı.



Joao Pedro, an itibarıyla 6 haftası geride kalan Meksika liginde attığı 6 golle, gol krallığı listesinin zirvesinde yer alıyor.

Ederson'un Galatasaray'a maliyeti belli oldu!

Ali Koç Şampiyonlar Ligi için gözünü kararttı! Takıma dev prim

Süper Lig devinde Daichi Kamada sesleri!