Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Derin Futbol'a dikkat çeken açıklamalar yaptı. Akın, sezon başlangıcını değerlendirirken transferlere de değindi.

İşte Akın'ın sözleri;

"Güzel bir başlangıç yaptık ama bir maç eksiğimizin olması kötü. Puan farkı çok büyük değil. Kapanır. Daha sezonun başındayız. Taraftar gayet iştahlı. Benfica'yı da elersek çok çok iyi olur. Her şey olur. Her şey olabilir. Çok rahatlıkla geçebiliriz. Niye geçmeyelim! Ne var ki Benfica'da. Gördünüz işte burada. Çok da önemli bir takım değil. Çok kafa kafaya bir maç olacağını düşünüyorum, çok kafa kafaya..."

KEREM AKTÜRKOĞLU SÖZLERİ

"Transfer yapmak kolay olmuyor. Takımlar kolay kolay oyuncu bırakmıyor. Benfica bırakmıyor mesela."

Soru: Kerem Aktürkoğlu gelecek mi?

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın: İnşallah.

