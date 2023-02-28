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Ali Koç 'Altından kalkamazsınız' demişti. İşe yaradı. Ceza gelmedi

Konyaspor maçındaki "Hükümet istifa" tezahüratları sonrası Fenerbahçe'ye ceza geleceği ihtimali üzerine Ali Koç'un yaptığı sert çıkış işe yaradı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 20:46
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Fenerbahçe'ye 'Hükümet istifa' cezası yok

Ali Koç 'Altından kalkamazsınız' demişti. İşe yaradı. Ceza gelmedi
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PFDK kararları açıkladı. Fenerbahçe Konyaspor maçındaki "Hükümet istifa" tezahüratları nedeniyle disiplin Kuruluna sevk edilmedi.
Sarı - Lacivertliler sadece "hakemler ve diğer müsabaka görevlilerine toplu müdahale nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40/A maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edildi. 

ALİ KOÇ DEVREYE GİRMİŞTİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi arayarak Fenerbahçe'ye ceza geleceği iddialarının gerçek olup olmadığını sormuştu.
Büyükekşi eline böyle bir raporun ulaşmadığı cevabını vermiş ve bu konunun futbol hukukçuları tarafından değerlendirilebileceğini söylemişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Büyükekşi'ye, "Konyaspor'un maçı için kimse Fenerbahçe kulübünü cezalandıramaz. Olur da bir ceza kararı çıkarsa bunun altından kalkamazsınız" restini çekmişti.

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