Fenerbahçe'ye Katar'dan flaş ziyaretçi. Ali Koç ile görüştü

Fenerbahçe Kulübü'nün bugün çok önemli misafirleri vardı.

Başkan Ali Koç; Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen ziyarette FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani’ye Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa da eşlik etti. Bu özel ziyarete Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da katıldı.

Ali Koç, ziyaretin sonunda FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, FIBA Genel Sekreterİ Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa'ya üzerinde isimlerinin yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti.