Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, devre arasında kadrosunu güçlendirme kararı aldı. Sarı-lacivertli yönetim ise ocak ayı transfer döneminde yapacağı takviyeler için hazırlıklarını yapmış durumda.

Şu ana dek forvetlerinden beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, Memphis Depay'dan sonra yeni bir santrforu daha gündemine aldı.

FENERBAHÇE'DEN ALEXANDER SÖRLOTH BOMBASI

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, İspanya LaLiga'da Atletico Madrid forması giyen Norveçli yıldız golcü Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor. Atletico Madrid'den ayrılmak isteyen 29 yaşındaki golcü için Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın bizzat devreye gireceği aktarıldı.

Alexander Sörloth'un Atletico Madrid ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

TRABZONSPOR'DA GOL KRALI OLMUŞTU

Daha önce Süper Lig'de Trabzonspor forması da giyen Alexander Sörloth, 2019-2020 sezonunda bordo-mavili formayla attığı 24 golle krallık tacını takmıştı. 1.95 boyundaki golcü, Karadeniz ekibiyle bir de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.