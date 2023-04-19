'Fenerbahçe'ye 'Yapamazsın' dememek gerekiyor'

Sarı Lacivertlilerin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu galibiyet için "Çılgınlık!" ifadesini kullandı.

'Fenerbahçe'ye 'Yapamazsın' dememek gerekiyor'

Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, Başakşehir maçının ardından "Çılgıncaydı! Geçen hafta, bugün son dakika. Fenerbahçe'ye 'Yapamazsın' dememek gerekiyor. Geri dönmesini biliyoruz. Takımımla gurur duyuyorum. Yine yaptık. Çok duygusalım." dedi.

"HEP BİRLİKTE"

Ferdi ayrıca, "Sonuna kadar mücadele edeceğiz. İki kupayı da kazanmak istiyoruz. Taraftarların da bizi desteklemesini istiyoruz. Biz bu sayede rakiplerin üstesinde baskı kurabiliriz. Hep birlikte inanmalıyız. Bence futbol dünyanın en iyi sporu." sözlerini kullandı.

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