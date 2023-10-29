Fenerbahçe’yi en çok zorlayan takım: Ludogorets

UEFA Konferans Ligi H grubu 3.haftasında Fenerbahçe, sahasında Bulgar ekibi Ludogorets’i 3-1’lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe bu sezon oynadığı 18 resmi maçta 18 galibiyet alarak kusuruz yürüyüşünü devam ettirdi. Bu 18 maçlık serüvende Ludogorets, belki de Fenerbahçe’yi en çok zorlayan takımdı. Peki, bunu nasıl başardılar?

Fazla Rotasyon

Ludogorets maçına; İrfan Can Eğribayat, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Zajc, Tadic, Kent, Batshuayi ilk 11’i ile çıkan Fenerbahçe ideal kadrosundan 6 oyuncuyu yedek kulübesine alarak rotasyona gitti.

Zajc, Crespo ve Fred orta sahası işlemedi

Szymanski-Fred-İsmail orta sahası yerine Zajc-Fred- Crespo orta sahasıyla maça çıkan Fenerbahçe orta sahada üstünlüğü bir türlü eline alamadı. Ne Crespo, İsmail’in yapabildiklerini yapabildi ne de Zajc, Szymanski’nin yapabildiklerini. Bu sebeple belki de Fenerbahçe, bu sezon ilk kez bir resmi maçta kalesinde bu kadar şut gördü. Fenerbahçe’ye 8’i isabetli toplam 16 şut çeken Ludogorets, belki de bu sezon Fenerbahçe’yi en çok zorlayan takım oldu.

Szymanski’nin önemi

Ludogorets maçında da gördük ki Szymanski, bu takımın vazgeçilmez bir parçası. Gerek hücumda yaptıkları gerek savunmada yaptıklarıyla paha biçilemez bir oyuncu. Zajc iki gol atmasına rağmen savunmada gerekli katkıyı veremediğinden dolayı orta sahada Szymanski’nin yokluğu fazlasıyla hissedildi.