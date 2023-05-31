Fenerbahçe'yi içerden vurdular. Şampiyonluk böyle kaybedildi

Fatih Saboviç / YENİÇAĞ

Geçmiş sezonlarda Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na ulaştığı zaferler ve yenilmezlik serileri ile başarıya koşan Fenerbahçe, bu defa şampiyonluğu kendi evindeki karşılaşmalarla kaybetti. Sarı lacivertliler, iç sahada tam 13 puan yitirdi.

Kadıköy'de Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmesine rağmen şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan ve ezeli rakibine üstünlük kuramayan Fenerbahçe'nin, 2022-2023 sezonunda iç sahada yitirdiği puanlar, dış sahadakileri geçti.

Geçtiğimiz dönemlerde evinde rakiplerine kurduğu üstünlükle dikkat çekmeyi başaran ve Şükrü Saracoğlu Stadı'nı âdeta kalesi hâline getiren Fenerbahçe; bu sezon içeride tam 13 puan kaybetti.

DERBİ GALİBİYETİ BİLE ALAMADILAR

Sarı lacivertli ekip deplasmanda ise toplamda 12 puan yitirdi. Evinde ezeli rakiplerine karşı derbi galibiyeti de alamayan Fenerbahçe, psikolojik olarak bu noktada büyük darbe yedi. Kanarya, Galatasaray'a 3-0, Beşiktaş'a ise 4-2 mağlup oldu. Jesus'un öğrencileri, Beşiktaş'ı da deplasmanda yenemedi ve ezeli rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

İşte 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'nin iç ve dış sahada puan kaybettiği mücadeleler:

KADIKÖY'DE PUAN KAYBEDİLEN MAÇLAR

Fenerbahçe-Ümraniye: 3-3 (2 puan)

Fenerbahçe-Giresun: 1-2 (3 puan)

Fenerbahçe-Galatasaray: 0-3 (3 puan)

Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-4 (3 puan)

Fenerbahçe-İstanbulspor: 3-3 (2 puan)

Toplam kayıp: 13 puan

DEPLASMANDA PUAN KAYBEDİLEN MAÇLAR

Konyaspor-Fenerbahçe: 1-0 (3 puan)

Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-0 (2 puan)

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0 (3 puan)

Adana Demir-Fenerbahçe: 1-1 (2 puan)

Giresun-Fenerbahçe: 1-1 (2 puan)

Toplam kayıp: 12 puan