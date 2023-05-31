Fenerbahçe'yi içerden vurdular. Şampiyonluk böyle kaybedildi

Şampiyonluğu ezeli akibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'nin kalesi Kadıköy bu sezon düşünce Sarı - Lacivertliler de mutlu sona ulaşamadı.

Fenerbahçe'yi içerden vurdular. Şampiyonluk böyle kaybedildi

Fatih Saboviç / YENİÇAĞ

Geçmiş sezonlarda Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na ulaştığı zaferler ve yenilmezlik serileri ile başarıya koşan Fenerbahçe, bu defa şampiyonluğu kendi evindeki karşılaşmalarla kaybetti. Sarı lacivertliler, iç sahada tam 13 puan yitirdi.
Kadıköy'de Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmesine rağmen şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan ve ezeli rakibine üstünlük kuramayan Fenerbahçe'nin, 2022-2023 sezonunda iç sahada yitirdiği puanlar, dış sahadakileri geçti.
Geçtiğimiz dönemlerde evinde rakiplerine kurduğu üstünlükle dikkat çekmeyi başaran ve Şükrü Saracoğlu Stadı'nı âdeta kalesi hâline getiren Fenerbahçe; bu sezon içeride tam 13 puan kaybetti.

DERBİ GALİBİYETİ BİLE ALAMADILAR
Sarı lacivertli ekip deplasmanda ise toplamda 12 puan yitirdi. Evinde ezeli rakiplerine karşı derbi galibiyeti de alamayan Fenerbahçe, psikolojik olarak bu noktada büyük darbe yedi. Kanarya, Galatasaray'a 3-0, Beşiktaş'a ise 4-2 mağlup oldu. Jesus'un öğrencileri, Beşiktaş'ı da deplasmanda yenemedi ve ezeli rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

İşte 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'nin iç ve dış sahada puan kaybettiği mücadeleler:
KADIKÖY'DE PUAN KAYBEDİLEN MAÇLAR
Fenerbahçe-Ümraniye: 3-3 (2 puan)
Fenerbahçe-Giresun: 1-2 (3 puan)
Fenerbahçe-Galatasaray: 0-3 (3 puan)
Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-4 (3 puan)
Fenerbahçe-İstanbulspor: 3-3 (2 puan)
Toplam kayıp: 13 puan

DEPLASMANDA PUAN KAYBEDİLEN MAÇLAR
Konyaspor-Fenerbahçe: 1-0 (3 puan)
Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-0 (2 puan)
Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0 (3 puan)
Adana Demir-Fenerbahçe: 1-1 (2 puan)
Giresun-Fenerbahçe: 1-1 (2 puan)
Toplam kayıp: 12 puan

Öne Çıkanlar
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Son Haberler
Doları olanlara kötü haber. Doları bankadan çekip dışarıda satma devri kapandı. Remzi Özdemir açıkladI Ekonomi
Doları olanlara kötü haber. Doları bankadan çekip dışarıda satma devri kapandı. Remzi Özdemir açıkladI
En manipülatif burçlar hangileri? Hangi burçlar ilişkilerinde daha manipülatiftir? Keşfet
En manipülatif burçlar hangileri? Hangi burçlar ilişkilerinde daha manipülatiftir?
Yasa dışı yollardan yurda girmek isteyen biri PKK'lı 5 şüpheli yakalandı Güncel
Yasa dışı yollardan yurda girmek isteyen biri PKK'lı 5 şüpheli yakalandı
Ölümcül hastalıklara savaş açıyor. Mucize besinin faydaları saymakla bitmiyor Sağlık
Ölümcül hastalıklara savaş açıyor. Mucize besinin faydaları saymakla bitmiyor
Gülşen'e dev para cezası Magazin
Gülşen'e dev para cezası
Avrupalı liderler Moldova'da toplanacak Dünya
Avrupalı liderler Moldova'da toplanacak
CHP'den acı seçim itirafı. CHP’li milletvekili canlı yayında açıkladı Siyaset
CHP'den acı seçim itirafı. CHP’li milletvekili canlı yayında açıkladı