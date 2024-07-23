Fenerbahçe'yi kendine getiren hamleyi açıkladı

Mourinho'yu Mourinho yapan futbol felsefesinde iki önemli unsuru biliyoruz.

Birincisi akıl, ikincisi cesaret.

Akıl ve cesaret kazanmak için gol atmak ve gol yememek gerekliliğinin şifreleri.

Önce sağlam bir savunma, sonra kusursuz bir pas trafiği ve cesaretle oyunu rakip sahaya yığma. Ardından gol ya da goller.

Portekizli'nin bu felsefesini uygulayacağı ilk resmi sınav Lugano maçıydı.

Ama ilk 30 dakika bu felsefeden eser yoktu.

Savunma dağınık, pas trafiği felç, oyunu rakip kaleye yığma yoktu.

Çünkü Fenerbahçe temposuz, pres yapmayan, topa hakim olamayan bir görüntü sergiledi.

Bunda belki de daha 4.dakikada yenik duruma düşmenin şoku vardı.

O golde Djiku'nun kendisinin yarım boyundaki El Wafi'ye topa nasıl vurdurduğu düşündürücüydü.

Fenerbahçe ancak 30. dakikadan sonra kendine geldi ve tempo yapmaya başladı. İlk şutunu da bu dakikada Fred ile attı.

Lugano'yu sahasında karşılayan Sarı Lacivertliler özellikle sağ kanatta Tadic'in getirdiği toplarla tehlike yarattı.

İlk yarının son dakikasında Tadic'in kazandırdığı penaltı ve Dzeko'nun golü eşitliği sağladı.

İlk 30 dakikada rakip kaleye tek şut atamayan Fenerbahçe'nin ilk devrenin son çeyreğinde 5 şut çekmesi, oyuna ağırlığını koymasının sonucuydu.

Fenerbahçe ikinci yarıya Fenerbahçe gibi başladı.

Daha devrenin hemen başında Tadic Dzeko ortaklığıyla öne geçmeyi başardı.

Bu golle de oyunun hakimiyetini ele geçirdi ama Lugano 62.dakikada ikinci yarıdaki ilk atağında Bismili ile eşitliği sağladı.

Ancak dedik ya Fenerbahçe Fenerbahçe gibi oynamaya başlamıştı.

Özellikle o bildiğimiz ön alan baskısını sahneye koydu.

67'de bu baskı sonucu Szymanski topu kaptı ve gecenin kralı kaptan Dzeko'ya hattric yaptırdı: 2-3

Mourinho'nun elinde öğle bir kadro zenginliği var ki, 70'de o ana kadar sahanın en iyisi Tadic ile Osayi Samuel ve Ryan Kent'i çıkarıp, yerlerine Ferdi, İrfan ve Mert Müldür'ü aldı.

Bu değişiklik Fenerbahçe'nin vitesini daha da yükseltti.

73'te Ferdi 4.golü atarak Fenerbahçe'yi rahatlattı.

Son dakikada Valenzuela skoru 4-3'e getirdi ama sonuçta Fenerbahçe zorlansa da kazanmayı başardı.

Zaten Lugano Sarı Lacivertlilere rakip olabilecek bir takım değil.

Ancak sezon başındaki her maç risklidir, bu yüzden o galibiyet Fenerbahçe için önemlidir.

Özellikle Tadic, Dzeko, Osayi ve ilk goldeki hatasına rağmen Djiku sezona hazır.

Takımın fizik gücünün iyiye gittiği de net görünüyor.

Gelecek haftalar çok daha iyi bir Fenerbahçe izleyeceğimiz kesin.