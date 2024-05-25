Fenomen ev sahibini böyle çıldırttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenomen ev sahibini böyle çıldırttı

Pucca'nın ev sahibi sonunda isyan etti

Pucca olarak tanınan sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık’ın ev sahibi dairesinin içler acısı halini paylaştı.

ekran-goruntusu-2024-05-25-153232.png

Ev sahibi Jale Tuncer, kiracısının 16 aydır kira ödemediğini ve evini adeta bir harabeye çevirdiğini söyledi. X hesabından evin fotoğraflarını paylaşan Tuncer, “Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum” notuyla paylaştı.

ekran-goruntusu-2024-05-25-153153.png

Ev sahipleriyle yaşadığı polemiklerle sürekli gündeme gelen Pucca daha öncede oyuncu Tuba Ünsal’a kirasını ödemeyerek benzer bir mağduriyet yaşatmıştı.

ekran-goruntusu-2024-05-25-153054.png

Fenomen yazar Pucca ise "Oğlumun kazasına, kendi yaşadığım ekonomik sıkıntıya sığınmak istemiyorum ama zor günlerdi. Evi boşaltma sürecindeyim. Neden magazinde olduğumu anlamış değilim. Mahkeme devam ediyor" diyerek sessizliğini bozdu.

ekran-goruntusu-2024-05-25-152900.png

ekran-goruntusu-2024-05-25-153130.png

Jale Tuncer ile mahkemelik olan fenomen Pucca'ya bir suçlama da ünlü oyuncu Tuba Ünsal'dan gelmişti.

ekran-goruntusu-2024-05-25-160546.png

Ev sahibi Jale Tuncer'e destek veren Ünsal, “Evimi mahvetti demek az kalır travmalarının cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum. Aylarca kira ödemedi, habersiz evi boşalttı” dedi.

ekran-goruntusu-2024-05-25-153312-001.png

Oyuncu Osman Karagöz ve Pucca'nın 6 yaşındaki oğlu Batı, üçüncü kattaki evlerinin balkonundan düşüp ağır yaralanmıştı.

ekran-goruntusu-2024-05-25-153336.png

Son Haberler
Özgür Demirtaş kötü haberi verdi: Çok daha kötüsü gerçekleşecek Ekonomi
Özgür Demirtaş kötü haberi verdi: Çok daha kötüsü gerçekleşecek
Galatasaray'ın kritik Konya maçı kadrosu belli oldu. Okan Buruk herkesi şaşırttı Spor
Galatasaray'ın kritik Konya maçı kadrosu belli oldu. Okan Buruk herkesi şaşırttı
'Terso Kemal' lakaplı vatandaş gazeteleri tersten okuyor Video
'Terso Kemal' lakaplı vatandaş gazeteleri tersten okuyor
Suriyeliler hortum sistemi ile kaçmaya çalıştı. Kemal Sunal’ın filmi gerçek oldu Gündem
Suriyeliler hortum sistemi ile kaçmaya çalıştı. Kemal Sunal’ın filmi gerçek oldu
Milli pentalet dünya 3'üncüsü oldu Spor
Milli pentalet dünya 3'üncüsü oldu
Kimse bu ünlüyü tanıyamadı Magazin
Kimse bu ünlüyü tanıyamadı
Elon Musk patladı Dünya
Elon Musk patladı