Fenomen ev sahibini böyle çıldırttı

Pucca olarak tanınan sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık’ın ev sahibi dairesinin içler acısı halini paylaştı.

Ev sahibi Jale Tuncer, kiracısının 16 aydır kira ödemediğini ve evini adeta bir harabeye çevirdiğini söyledi. X hesabından evin fotoğraflarını paylaşan Tuncer, “Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum” notuyla paylaştı.

Ev sahipleriyle yaşadığı polemiklerle sürekli gündeme gelen Pucca daha öncede oyuncu Tuba Ünsal’a kirasını ödemeyerek benzer bir mağduriyet yaşatmıştı.

Fenomen yazar Pucca ise "Oğlumun kazasına, kendi yaşadığım ekonomik sıkıntıya sığınmak istemiyorum ama zor günlerdi. Evi boşaltma sürecindeyim. Neden magazinde olduğumu anlamış değilim. Mahkeme devam ediyor" diyerek sessizliğini bozdu.

Jale Tuncer ile mahkemelik olan fenomen Pucca'ya bir suçlama da ünlü oyuncu Tuba Ünsal'dan gelmişti.

Ev sahibi Jale Tuncer'e destek veren Ünsal, “Evimi mahvetti demek az kalır travmalarının cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum. Aylarca kira ödemedi, habersiz evi boşalttı” dedi.

Oyuncu Osman Karagöz ve Pucca'nın 6 yaşındaki oğlu Batı, üçüncü kattaki evlerinin balkonundan düşüp ağır yaralanmıştı.