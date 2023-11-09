Fenomen güzellik uzmanıı Aymira Kocaklı MASAK ve Vergi Dairesine seslendi. Her ay 5 şube açtığını söylemişti.

Polat ailesine yapılan soruşturmanın ardından gündeme gelen güzellik merkezi sahibi ve fenomenlerden biri de Aymira Koçaklı oldu. ''25 yaşında ayda 5 tane şube açıyorum'' sözleriyle hedef haline gelen Koçaklı, MASAK ve Vergi Dairesi'ne seslenerek şirketlerinin incelenmesini talep etti.

Fenomen güzellik uzmanıı Aymira Kocaklı MASAK ve Vergi Dairesine seslendi. Her ay 5 şube açtığını söylemişti.

Engin ve Dilan Polat çiftinin kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında tutuklanmasıyla güzellik merkezi fenomenler de gündeme gelmeye başladı.

"25 yaşında ayda 5 tane şube açıyorum" diyen güzellik merkezi sahibi Aymira Koçaklı da gündem oldu. Genç isim, hakkında yapılan yorumların ardından MASAK ve Vergi Dairesi'ne seslenerek incelenmek istedi.

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"İNCELEYİN Kİ NE KADAR TEMİZ TİCARET YAPTIĞIM GÖRÜLSÜN"

414 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir video yayınlayarak hakkında kara para aklama iddiasını kesin bir dille yalanlayan Aymira Koçaklı, hiçbir şirket hesabına ve ailesinin hesabına yurt dışından para giriş-çıkışı olmadığını söyleyerek MASAK ve Vergi Dairesi'ne çağrı yaptı. Usulsüz bir işlem yapmadığını belirten Koçaklı, videosunda şunları söyledi:

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"İncelensin arkadaşları. Aymira Koçaklı araştırılsın. Araştırılsın ki ne kadar temiz bir ticaret yaptığını tüm Türkiye görsün. MASAK ve Vergi Dairesi'ne sesleniyorum; beni araştırmanızı rica ediyorum. Biliyorum ki tek tuşla siz benim 7 ceddime kadar ulaşıp benim ne kadar temiz bir ticaret yaptığımı gördünüz bile. Bundan dolayı benimle ilgili paylaşacak bir şey bulamıyorlar. Sadece 'her ay 5 tane şube açıyor, nasıl açıyor?' diyorlar."

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"ÖDEDİĞİM MAAŞ VE SİGORTALARIM İNCELENSİN"

"Ben abartılı fiyatlarla değil 3-3.500 milyona şube veriyorum. Bunun için dekorasyon ve cihazlar dahil. İncelenmek istiyorum; ödediğim vergilerim, kestiğim faturalarım, aldığım faturalarım ve lütfen ödediğim maaşlar ile yatırdığım sigortalarım incelensin. 25 yaşındayım ve bu yaşıma kadar ne benim şirketlerimin ne de ailemin hesabına yurt dışından para giriş-çıkışı olmamıştır. Devletimin adalet duygusuna güvenerek dimdik şekilde bu kameranın karşısına çıktım. Beni inceleyebilirsiniz, ben tertemiz bir ticaret yapıyorum."

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"SİZLERİ UTANDIRMAYACAĞIM, HİÇBİR ŞEYDEN KORKUM YOK"

"Bu güne dişiyle tırnağıyla gelmiş biriyim. Herkes incelensin. Milletin helikopterleri, dolarları var. Ben de tırnak ve cilt bakımı yapıyorum ama hiçbir açılışıma korumayla gitmedim. Villam da yok. Benim öyle milyonlarca satılan ürünlerim de yok. Ben kimyacı ve eczacı değilim. Herkes bildiği işi yapacak. Ben bir güzellik uzmanıyım, bu işten anlar ve yürür giderim. Herkes bildiği işi yapsaydı şu an kimse bu durumda olmazdı. Bana güvenen ve destek veren takipçilerimden Allah razı olsun. Sizleri hiçbir zaman utandırmayacağım. Çalıştığım tüm şirketlere beni ve ailemi sorabilirsiniz. Ailem beni dürüst, namuslu ve haddini bilen bir evlat olarak yetiştirdi. Benim öyle şeylerle işim olmaz. Hiçbir şeyden korkum yok. Tertemizim."

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