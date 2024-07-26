Fenomen kızın tuvalette unuttuğu telefonu alıp gittiler! Uyanık sevgililer kamerayı unuttu

İstanbul Büyükçekmece sahilinde önceki gün akşam saatlerinde bir işletmede hırsızlık olayı yaşandığı iddia edildi.

İddiaya göre, denize girmek için sahile gelen sosyal medyada yaklaşık 50 bin takipçisi olan fenomen Devrim Nazlıcan Çakır, üzerini değiştirmek için girdiği kafenin tuvaletinde cep telefonunu unutarak dışarıya çıktı.

Çakır'ın sonrasında mekanın tuvaletine gelen bir kadın, içeride unutulan telefonu görüp kapıda bekleyen erkek arkadaşına verdi. Telefonu alan şüpheli şahıs koşarak erkekler tuvaletine girerken, o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

"GİRİYORLAR ALIYORLAR VE ÇIKIYORLAR"

Devrim Nazlıcan Çakır, daha sonra olaya dair açıklamalarda bulundu. Çakır, “Lavaboda telefonumu çaldırdım. Gece denize girecektik. Kıyafetlerimizi değiştirdik o an telefonlarımız eşyalarımızın altındaydı. Daha sonrasında ben orada unuttum. Arkadaşım da görmedi. Sonrasında ise bir kız geliyor görüyor ve çok heyecanlanıyor. Arkadaşına telefon var diye söylerken gayet heyecanlanıyor. Giriyorlar alıyorlar ve çıkıyorlar. Hatta sonrasında kıza ben soruyorum ve telefonun orada olduğunu söylüyor. Ben ona soruyorum orada telefon gördün mü diye 'o da yok görmedim' diyor. Ama sonradan geliyor ve orada telefon vardı diyor. Hatta orada bir bayan vardı ona suç atıyor 'orada bir kadın vardı o almış olabilir' diyor ve gidiyor" dedi.

"EMEKLERİMİN KARŞILIĞI İLE ALDIĞIM BİR TELEFON"

Ellerinde kamera kayıtlarının olduğunu ifade eden Çakır, "Hatta arkadaşımın yanlışlıkla çektiği kızın görüntüsü var kadraja girmiş. Karakola geldim ifade verdim. 1 haftalık bir savcıya gitme süreci varmış. Nasıl bulunur bilmiyorum ama bu şekilde. Kız telefonu görünce erkek arkadaşına söylüyor ve beraber içeriye giriyorlar. Çocuk alıyor telefonu. Ben o esnada geliyorum ve çocuk beni görünce erkekler tuvaletine koşuyor orada bekliyor bir süre. Sonra ben çıkıyorum ve tekrar geliyor kızla konuşuyorlar. Önce çocuk gidiyor mekandan arkasından da kız gidiyor. Ben bu telefonu öylesine bir parayla almadım. Çalıştım ve emeklerimin karşılığı ile aldığım bir telefon. Neden yaptın böyle bir şey görüyorsan geri getir telefonumu çünkü çok güzel fotoğraflarım var telefonda” diye konuştu.