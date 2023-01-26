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  • Fenomen Merve Taşkın yargılandığı duruşmaya sütyenle geldi. Müstehcen fotoğrafları yüzünden yargılanıyordu

Fenomen Merve Taşkın yargılandığı duruşmaya sütyenle geldi. Müstehcen fotoğrafları yüzünden yargılanıyordu

Müstehcen fotoğraflarını yayınladığı gerekçesiyle hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Merve Taşkın beraat etti. Sosyal medyada cesur paylaşımlar yapan Taşkın duruşmaya yine oldukça iddialı bir kıyafetle geldi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 12:42
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Fenomen Merve Taşkın'ın duruşmaya geldiği kıyafet şaşkınlık yarattı

Fenomen Merve Taşkın yargılandığı duruşmaya sütyenle geldi. Müstehcen fotoğrafları yüzünden yargılanıyordu
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Müstehcen bulunan kıyafetleri yüzünden yargılanan fenomen Merve Taşkın hakkında karar verildi. İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Merve Taşkın avukatları Feyza Altun ve Emrah Karatay birlikte katıldı. Taşkın, duruşmaya sütyenle gelmesi ise büyük şaşkınlık yarattı.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Göğsünün yarısı açık şekilde duruşmaya gelen Taşkın beraatini talep etti. Avukatı Feyza Altun, emniyetten gelen yazılara göre adı geçen internet sitesinin bulunamadığını belirterek "Kime ait olduğu belirlenememiştir. Celse arasında ihbar eden tarafından dosyaya müvekkilimin özel bilgileri sunulmuştur. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Suç unsurları oluşmamıştır. Bu nedenle müvekkilimin beraatini talep ederiz" dedi.

SAVCI DA BERAAT İSTEDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Taşkın hakkında müstehcen görüntülerini Instagram adlı sosyal medya sitesinde ve yurt dışı merkezli bir internet sitesinde yayınlayarak üzerine atılı müstehcenlik suçunu işlediği iddiasıyla dava açıldığını belirtti. Mütalaada, belirli bir bilimsel ve artistik değeri bulunmayan ve salt cinsel istekleri ve dürtüleri istismar ederek belirli bir kazanç sağlama amacı taşıyan ürünlerin müstehcen olarak kabul edilebileceği, dosyaya yansıyan görüntülerde sanığın tamamen çıplak olduğu fotoğraf ve videoların bulunmadığı, görüntülerin müstehcen nitelik taşımadığı ve suçun unsurları oluşmadığından sanığın beraatine karar verilmesi talep edildi.

KARAR SONRASI AVUKATINA SARILDI

Duruşma çıkışında avukat Feyza Altun basın mensuplarının soruları üzerine, beraat ettiklerini belirterek "Bu çok önemli bir karardı. Çünkü Türkiye'de özellikle kadınların giyimine kuşamına ve yaşam biçimine saldırı niteliğindeki bu dava lehimize sonuçlandı. Ben çok mutluyum kendi adıma. Çok stresliydi çünkü Merve, güzel oldu" dedi.

Merve Taşkın, "Ben de çok mutluyum" deyince avukatı ile birbirlerine sarıldılar. Avukat Altun, "Umarım bundan sonra savcılarımız, sadece bikini, dekolte gördüm diyerek bu davaları açmaktan vazgeçerler, bir avukat olarak temennim budur" dedi.

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Şenay Güngör
26.01.2023 13:03
Avukat Feyza Altun daha seçici davalarda diye düşünürdüm malesef fos çıktı  
 
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