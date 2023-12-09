Merve Taşkın'ın aylık kazancı olay yarattı! 'Yetmiyor, niyetim 1 milyon dolar...'

Aylık kazancıyla da çok konuşulan Taşkın, "Ayda 100 bin dolar kazanıyorum ama niyetim daha fazla kazanmak. 100 bin dolar bana yetmiyor daha fazla kazanmak istiyorum. Yaşam tarzıma göre 100 bin dolar bana yetmiyor, niyetim 1 milyon dolar kazanmak" dedi.