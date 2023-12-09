Merve Taşkın'ın aylık kazancı olay yarattı! 'Yetmiyor, niyetim 1 milyon dolar...'

Teşhircilik yaptığı suçlamasıyla yargılanan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, "Ayda 100 bin dolar kazanıyorum ama yetmiyor. Niyetim 1 milyon dolar kazanmak" dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
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Merve Taşkın'ın aylık kazancı olay yarattı! 'Yetmiyor, niyetim 1 milyon dolar...' 1

Onlyfans paylaşımları nedeniyle 'müstehcenlik' suçlamasıyla yargılanan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, aylık kazanının 100 bin dolar olduğunu, bunu 1 milyon dolara çıkarma hedefinde olduğunu söyledi.

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Merve Taşkın'ın aylık kazancı olay yarattı! 'Yetmiyor, niyetim 1 milyon dolar...' 2

Taşkın, Cüneyt Özdemir Youtube kanalında Kenan Taş'a açıklamalar yaptı.

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Merve Taşkın'ın aylık kazancı olay yarattı! 'Yetmiyor, niyetim 1 milyon dolar...' 3

Yurt dışında yaşamaya başlayan Taşkın, "Instagram'da kendi hayatımı paylaşıyorum ülke ülke geziyorum. Fikirlerimi paylaşıyorum. Giyim tarzım ve yaşam stilim insanlara absürd geliyor olabilir. OnlyFans içerik üreticisiyim burada da fikirlerim farklı geliyor olabilir. Bunları paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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Merve Taşkın'ın aylık kazancı olay yarattı! 'Yetmiyor, niyetim 1 milyon dolar...' 4

Aylık kazancıyla da çok konuşulan Taşkın, "Ayda 100 bin dolar kazanıyorum ama niyetim daha fazla kazanmak. 100 bin dolar bana yetmiyor daha fazla kazanmak istiyorum. Yaşam tarzıma göre 100 bin dolar bana yetmiyor, niyetim 1 milyon dolar kazanmak" dedi.

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Merve Taşkın'ın aylık kazancı olay yarattı! 'Yetmiyor, niyetim 1 milyon dolar...' 5

Bu cümle sonrasında araya giren Kenan Taş, "İnşallah inşallah Merve Hanım. Allah daha çok versin' ifadelerini kullandı.

Taşkın ise devamında "Bana açılan dava 2 duruşma şeklinde oldu. Birincisinde karar açıklanmadı, benim davalarımda çok hızlı sonuçlar geliyor. Müstehcenlik davam beraatla sonuçlandı. Avukatım da Feyyaz Altundu. Birlikte beraat aldık" dedi.

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Merve Taşkın'ın aylık kazancı olay yarattı! 'Yetmiyor, niyetim 1 milyon dolar...' 6
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Merve Taşkın'ın aylık kazancı olay yarattı! 'Yetmiyor, niyetim 1 milyon dolar...' 7
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Merve Taşkın'ın aylık kazancı olay yarattı! 'Yetmiyor, niyetim 1 milyon dolar...' 8
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Merve Taşkın'ın aylık kazancı olay yarattı! 'Yetmiyor, niyetim 1 milyon dolar...' 9
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Merve Taşkın'ın aylık kazancı olay yarattı! 'Yetmiyor, niyetim 1 milyon dolar...' 10
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Merve Taşkın'ın aylık kazancı olay yarattı! 'Yetmiyor, niyetim 1 milyon dolar...' 11
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Merve Taşkın'ın aylık kazancı olay yarattı! 'Yetmiyor, niyetim 1 milyon dolar...' 12
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Merve Taşkın'ın aylık kazancı olay yarattı! 'Yetmiyor, niyetim 1 milyon dolar...' 13
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Merve Taşkın'ın aylık kazancı olay yarattı! 'Yetmiyor, niyetim 1 milyon dolar...' 14
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Merve Taşkın'ın aylık kazancı olay yarattı! 'Yetmiyor, niyetim 1 milyon dolar...' 15
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Merve Taşkın'ın aylık kazancı olay yarattı! 'Yetmiyor, niyetim 1 milyon dolar...' 16
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Merve Taşkın'ın aylık kazancı olay yarattı! 'Yetmiyor, niyetim 1 milyon dolar...' 17
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Merve Taşkın'ın aylık kazancı olay yarattı! 'Yetmiyor, niyetim 1 milyon dolar...' 18
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Merve Taşkın'ın aylık kazancı olay yarattı! 'Yetmiyor, niyetim 1 milyon dolar...' 19
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Merve Taşkın'ın aylık kazancı olay yarattı! 'Yetmiyor, niyetim 1 milyon dolar...' 20
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Merve Taşkın'ın aylık kazancı olay yarattı! 'Yetmiyor, niyetim 1 milyon dolar...' 21
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Merve Taşkın'ın aylık kazancı olay yarattı! 'Yetmiyor, niyetim 1 milyon dolar...' 22
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Merve Taşkın'ın aylık kazancı olay yarattı! 'Yetmiyor, niyetim 1 milyon dolar...' 23
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Merve Taşkın'ın aylık kazancı olay yarattı! 'Yetmiyor, niyetim 1 milyon dolar...' 24
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