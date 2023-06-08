Merve Taşkın tangalı tatilini paylaştı

Ünlü futbolcuların mesajlarını ifşa ederek tanınan ve müstehcen pozları yüzünden yargılanan fenomen Merve Taşkın tatil pozlarını paylaştı. Merve Taşkın'ın tanga detaylı bikinisi hayranlarından beğeni aldı.

Merve Taşkın tangalı tatilini paylaştı

Loris Karius ve Emre Mor'un attığı mesajları ifşa ederek gündeme gelen fenomen Merve Taşkın, Instagram hesabından gelen "Bakireliğini kaybettin mi?" sorusunu yanıtlayarak uzun süre gündemde kalmıştı.

08052022123647-3419459-12-36-x750.jpg

"Artık bakire değilim, merakımdan yaptım" açıklamasıyla uzun süre gündem olan Taşkın müstehcen pozları yüzünden de yargılanarak beraat etmişti.

640xauto-001.webp

Bali'de tatile giden Merve Taşkın tatil pozlarıyla dikkat çekti. Siyah tanga detaylı bikinisiyle pozlarını paylaşan Taşkın'a hayranlarından beğeni yağdı.

640xauto-1-001.webp

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın, sosyal medyada teşhircilik yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada beraatine karar verilmişti. Merve Taşkın savunmasında, "Siteyi sosyal medyadaki takipçi sayımı artırmak amaçlı kullandım. Sitede herhangi bir fotoğraf ya da video satışı yapmadım. Ayrıca dosyaya konu edilen ve müstehcen olduğu iddia edilen fotoğrafların, müstehcen olduğunu düşünmüyorum" demişti.

İlgili Haberler
Fenomen Merve Taşkın yargılandığı duruşmaya sütyenle geldi. Müstehcen fotoğrafları yüzünden yargılanıyordu
Merve Taşkın'ın müstehcen pozları başına bela oldu. Dava öncesi sitem etti
Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Ankara Valiliği'nden yarın için 'sağanak' uyarısı Güncel
Ankara Valiliği'nden yarın için 'sağanak' uyarısı
Tuvana Türkay'dan flaş itiraf Magazin
Tuvana Türkay'dan flaş itiraf
Samsun'da kamyon tıra çarptı: 1 yaralı Güncel
Samsun'da kamyon tıra çarptı: 1 yaralı
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile görüştü Güncel
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile görüştü
BEDAŞ elektrik kesintisi yapacağı ilçeleri duyurdu. İstanbul saatler süren karanlığa teslim olacak Güncel
BEDAŞ elektrik kesintisi yapacağı ilçeleri duyurdu. İstanbul saatler süren karanlığa teslim olacak
DKMP'den geyik ve karaca yavruları için uyarı Yaşam
DKMP'den geyik ve karaca yavruları için uyarı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Irak ve Etiyopyalı mevkidaşlarıyla görüştü Güncel
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Irak ve Etiyopyalı mevkidaşlarıyla görüştü