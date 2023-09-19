Fenomen Merve Taşkın'ın aylık kazancı dudak uçuklattı. O parayı duyanların kalbine indi

Geçtiğimiz aylarda müstehcenlik suçuyla yargılanan sonrasında beraat kararı çıkan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, aylık kazancını açıkladı.

Fenomen Merve Taşkın'ın aylık kazancı dudak uçuklattı. O parayı duyanların kalbine indi

Müstehcenlik suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat eden sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, aylık kazancını açıkladı.

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Sosyal medya hesabında yayımladığı müstehcen görüntüler sebebiyle geçtiğimiz aylarda yargılanan ve sonrasında beraat eden fenomen Merve Taşkın, katıldığı bir röportajda OnlyFans üzerinden kazandığı aylık gelirini söyledi.

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Taşkın, ayda 100 bin dolar kazandığını fakat bu miktarın kendisine yetmediğini söyledi.

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Kazancıyla yurt dışına gittiğini ve parasının kaldığı evlere, business uçak biletlerine gittiğini belirten Taşkın, rahat yaşamak için ayda 1 milyon dolara ihtiyacı olduğunu söyledi.

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"AYDA 100 BİN DOLAR KAZANIYORUM AMA..."

"Ayda 100.000 dolar kazanıyorum ama bu benim için yeterli değil" diyen Merve Taşkın, şöyle devam etti: "Yaşam stilim için çok az bir miktar açıkçası. İnan tüm para dünyayı gezerken ödediğim airbnb villalarına, Business class uçak biletlerine vs. gidiyor."

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