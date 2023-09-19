Fenomen Merve Taşkın'ın aylık kazancı dudak uçuklattı. O parayı duyanların kalbine indi

Müstehcenlik suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat eden sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, aylık kazancını açıkladı.

Sosyal medya hesabında yayımladığı müstehcen görüntüler sebebiyle geçtiğimiz aylarda yargılanan ve sonrasında beraat eden fenomen Merve Taşkın, katıldığı bir röportajda OnlyFans üzerinden kazandığı aylık gelirini söyledi.

Taşkın, ayda 100 bin dolar kazandığını fakat bu miktarın kendisine yetmediğini söyledi.

Kazancıyla yurt dışına gittiğini ve parasının kaldığı evlere, business uçak biletlerine gittiğini belirten Taşkın, rahat yaşamak için ayda 1 milyon dolara ihtiyacı olduğunu söyledi.

"AYDA 100 BİN DOLAR KAZANIYORUM AMA..."

"Ayda 100.000 dolar kazanıyorum ama bu benim için yeterli değil" diyen Merve Taşkın, şöyle devam etti: "Yaşam stilim için çok az bir miktar açıkçası. İnan tüm para dünyayı gezerken ödediğim airbnb villalarına, Business class uçak biletlerine vs. gidiyor."