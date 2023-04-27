Fenomen yazar Pucca'nın 6 yaşındaki oğlu 3. kattan düştü

Pucca lakaplı fenomen ve yazar Selen Pınar Işık ile oyuncu Serhat Osman Karagöz'ün 6 yaşındaki oğulları Batı, 3. kattan düşerek yaralandı.

"KOLLARINDAKİ KIRIKLARIN DURUMU CİDDİ"

Yaşadığı ilk şoku atlatan Pınar, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak yaşadıklarını anlattı. Oğlunun sağlık durumu hakkında bilgi veren Pınar, "Merhaba ancak kendime gelebildim. Arayan soran herkese teşekkürler hiçbir aramaya dönemedim çok üzgünüm konuşacak halde değildim, bir günde ömrümden 25 yıl gitti. Toparlayabildiğim kadar yazıyorum şu an hala şoktayım. Batı 3. Kattan düştü, bilinci açık kollarında kırıklar var dün ameliyat oldu. Kırıkların durumu biraz ciddi ama geçecek. Şu an gülüyor, puding istiyor, öpüyor, şaka yapıyor doktorları polise şikayet etmekle tehdit ediyor. Bir süre daha hastanede kalacağız. Eminim kısa süre sonra aynı bu fotoğraf gibi ayaklanacak o beklediğimden daha güçlü bir çocuk. Cümlelerim anlamsız karışık olabilir özür dilerim biraz daha toparlanırsam uzun uzun anlatırım. Merak edenler dua edenler çok çok çok teşekkürler" dedi.

Pucca'nın paylaşımına kısa sürede "Geçmiş olsun" yorumları yağdı.

"AKIL SAĞLIĞIMI KORUMAM MUCİZE"

Baba Serhat Osman Karagöz ise Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Tek tek dönemediğim bütün arkadaşlarıma, yazan herkese çok teşekkür ederim. Batı fiyakalı bir o kadar da haşere. Yaşanılan şey travmatik, atlatılan mevzu ucuz. Akıl sağlığımı korumam mucize" ifadelerini kullandı.



