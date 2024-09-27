Ferdi Kadıoğlu için flaş karar: İngiliz basını duyurdu

Premier Lig ekiplerinden Brighton, cumartesi günü deplasmanda Chelesa’ye karşı mücadele edecek. Lig tablosunda 9 puanla 7. Sırada bulunan Brigton ile 5. Sırada bulunan Chelsea arasında sadece 1 puan bulunuyor.

Zorlu mücadele öncesi Ferdi Kadıoğlu’nun ilk 11’de sahaya çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Fenerbahçe’den rekor bonservisle transfer olan milli futbolcu, yeni takımındaki ilk antrenmanlarda yaşadığı sakatlık sonrası 2 maçta sadece 30 dakika süre alabildi. Ferdi, oynadığı maçlarda 1 gol atma başarısı gösterdi.

İngiliz basınında çıkan haberlerde Ferdi ile ilgili dikkat çeken ifadeler yer aldı. Haberlerde Milli oyuncunun Premier Lig’de ilk defa Chelsea’ye karşı ilk 11’de forma giymesinin beklendiği kaydedildi.

Yıldız oyuncunun sahaya ilk 11’de çıkıp çıkmayacağı maç günü belli olacak.