Ferdi Kadıoğlu İtalyan devinin radarında. Kulüp tarihine geçecek

Geçen sezondan itibaren istikrarını bozmayan Ferdi Kadıoğlu'nun peşine İtalyan devi Napoli düştü. Yüksek bir bonservis bedelini gözden çıkaran Napoli, milli futbolcuyu yaz kampına yetiştirmeyi planlıyor.

Ferdi Kadıoğlu İtalyan devinin radarında. Kulüp tarihine geçecek

Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus önderliğinde başlayan Fenerbahçe'de şampiyonluk rekabetiyle beraber takım içinde forma rekabeti de sürüyor. Portekizli çalıştırıcı ile birçok futbolcusunun yıldızını parlatan Sarı lacivertli ekip, Ferdi Kadıoğlu'na gelen teklifle kasasını dolduracak ve kulüp tarihinin rekor satışını gerçekleştirecek.

NAPOLİ FERDİ'NİN PEŞİNDE
Fenerbahçe'nin genç milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performans ile birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti. Sabah'ın haberine göre; performansı ile birlikte Süper Lig'in en değerli oyuncuları arasında gösterilen Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin 25 milyon Euro'luk bir beklentisi bulunuyor. Napoli'nin de aynı rakamları teklif etmeye hazırlandığı öğrenildi.

YAZ KAMPINA YETİŞTİRİLMESİ PLANLANIYOR
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, 33 yıl sonra ulaştığı şampiyonluğu büyük bir coşku ile kutlarken bir yandan da Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmaya hazırlanıyor. Ferdi Kadıoğlu için büyük bir kaynak ayıran Napoli, sezon sonunda işi bitirip Ferdi Kadıoğlu'nu yaz kampına yetiştirmeyi planlıyor. Eljif Elmas ve Kim-Min Jae ile başlayan iyi ilişkiler Ferdi Kadıoğlu ile devam edecek. Makedon ve Güney Koreli yıldızı ile Fenerbahçe'ye toplam 36 milyon euro ödeyen Napoli, Ferdi Kadıoğlu için de yüksek bir bonservis bedelini gözden çıkardı.

KULÜP TARİHİNE GEÇECEK
Transferin 25 milyon Euro'luk rakamla gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertliler, kulüp tarihinin en pahalı satışını gerçekleştirecek. Bu sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

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