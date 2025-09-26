Ferdi Kadıoğlu'ndan sakatlık açıklaması!

Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz sezon uzun ve ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Milli oyuncu, bu sakatlığın perde arkasında yaşananları açıkladı.

Geride kalan sezon ayak başparmağında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu çok erken kapatan Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasına yeniden kavuştu. İlk 11'de maçlara çıkmaya başlayan yıldız bek oyuncusu sakatlık süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

FERDİ KADIOĞLU LIVERPOOL'A SAKATKEN GOL ATMIŞ

The Athletic'e konuşan Ferdi Kadıoğlu, sakatlığıyla ilgili bir de itirafta bulundu. Tecrübeli oyuncu, gol attığı Liverpool maçında sakat oynadığını dile getirdi.

İşte Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

"Ayak başparmağımda bir yaralanma vardı. İlk başta ameliyatsız iyileşmesini bekledik. Düzgün iyileşmedi. Daha sonra ameliyat olmak zorunda kaldık, bu da biraz zaman aldı. Ameliyattan sonra iyileşmekte zorlandım. Uzun süre çok ağrım oldu, bu yüzden beklediğimden biraz daha uzun sürdü. Ağrı kesicilerle bir maç daha oynadım. Yani Liverpool maçı sakatlıktan sonraydı. Sakatken gol attım."

