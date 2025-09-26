Jose Mourinho'dan Karim Benzema transferi için açıklama!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'ya imza atan Jose Mourinho'nun hemen transfer çalışmalarına başladığı iddia edilmişti. Bu doğrultuda dünyaca ünlü teknik direktörün, Real Madrid'den eski öğrencisi Karim Benzema'yı transfer etmek istediği öne sürülmüştü.

JOSE MOURINHO'DAN KARIM BENZEMA İDDİALARINA YALANLAMA

Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında bu söylentilerin kendisi için de yeni olduğunu belirterek iddiaları kesin bir dille yalanladı. Mourinho, Benzema'nın Avrupa'ya dönme isteği olmadığını, Suudi Arabistan'da hayatından memnun olduğunu dile getirdi. Portekizli çalıştırıcı, "Benzema'nın kupa dolabı dolu, banka hesabı güçlü. Böyle bir dönüşe gerek yok" dedi.

