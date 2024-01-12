Ferdi Tayfur son halini ağlatan sözlerle paylaştı

İçim Yanar, Bana Sor, Sabahçı Kahvesi, Yıkılasın Be Dünya gibi şarkılarıyla tanınan ve sevilen Ferdi Tayfur, yüz felci geçirdikten sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başladı. Yüz felci geçirdikten sonra müziği de bırakan Tayfur, Instagram hesabından son haline ilişkin bir fotoğraf paylaştı.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Yaptığı paylaşımda, 78 yaşındaki sanatçının, beyazlamış saç ve sakalı dikkat çekti. Uzandığı bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Ferdi Tayfur’un paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Tayfur, söz konusu paylaşıma “Merak Etme Sen” isimli şarkısının "Toprak olur, taş olurum, yolunuzda yoldaş olurum. Merak etmeyin siz" sözlerini de ekledi.

İşte Ferdi Tayfur’un son hali: