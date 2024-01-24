Ferdi'den "Orta saha oynar mısın?" sorusuna flaş yorum

Fenerbahçe'nin, Başakşehir karşısındaki en başarılı oyuncularından biri de Ferdi Kadıoğlu idi. Yine çok çalışkan bir görüntü sergileyen yıldız futbolcu karşılaşma ile ilgili, "Son maçta gereksiz puan kaybettik. Bu maçta kaç pozisyonu değerlendiremek, sayamadım bile. Gol bir türlü gelemedi. Son dakikada attığımız golle kazandık. Önemli bir 3 puandı. Çok mutluyum." dedi.

Ferdi; sosyal medyada orta saha oynaması yönündeki ifadelerin hatırlatılması üzerine de şöyle konuştu: "Takımızda çok fazla iyi orta saha var. Şu anda benim orta saha oynamam gerekli değil. Hocamız isterse oynarım, ama takımdaki arkadaşlarımın orta saha oynama zamanı."