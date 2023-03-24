Ferdi Kadıoğlu'dan ilginç istatistik. 18 maçtır sınırda oynuyor

Takımının milli maç arası sonrasında Beşiktaş ile oynayacağı kritik maç öncesinde Ferdi, tam 18 maçtır sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Başarılı oyuncu, ligin ilk haftasındaki Ümraniyespor, ikinci haftadaki Kasımpaşa ve 5. haftadaki Kayserispor maçlarında sarı kart gördükten sonra kart görmeyi unuttu.

Oldukça dikkatli bir şekilde formasını terleten ve rakiplerinin tahriklerine de izin vermeyen Ferdi; güçlü zihinsel yapısını da yüksek konsantrasyon oranını da herkese izletmiş oldu.

Bu alanda Fenerbahçe’deki rekor, 24 karşılaşma ile sarı lacivertlilerin efsane yıldızı Pierre van Hooijdonk’ta bulunuyor.