Juventus'un gözü Fenerbahçe'li yıldız Ferdi Kadıoğlu'nda

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'na Juventus talip oldu. İtalya’nın dev kulübü, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Juan Cuadrado'nun yerini sarı-lacivertlilerin milli futbolcusuyla doldurmak istiyor.

Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de performansıyla fark yaratan futbolcuların başında Ferdi Kadıoğlu'na sürpriz bir talip çıktı.

ALLEGRI OLUMLU RAPOR VERDİ

İtalyan basınında yer alan habere göre,15 puanı silinen ve ligde zor günler geçiren Juventus'un teknik direktörü Allegri'nin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Juventus, Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu radarına aldı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Juan Cuadrado'nun sözleşmesini yenilememe kararı alan İtalyan devi, Ferdi Kadıoğlu'nu renklerine bağlamak istiyor. Juventus, Napoli ve Milan'ın da ilgisinin bulunduğu milli futbolcuyu elinden kaçırmamak için sezon bitmeden teklif yapmayı planlıyor.

15 PUANLARI SİLİNMİŞTİ

Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mayıs 2021'de başlattığı ve Juventus'un 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği "Prisma" isimli soruşturma çerçevesinde, kasım 2021'de ve mart 2022'de kulübün Torino, Milano ve Roma kentlerindeki ofislerinde aramalar da yapılmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcıların, kulübün 2019-2021 dönemi mali hesaplarında özellikle futbolcu transferleri ve maaşlarında, haksız kazanç, eksik ya da yanlış beyan gibi mali usulsüzlükler tespit ettiği belirtilmişti.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Spor Hâkimliği, adı mali yolsuzluk soruşturmasında geçen Juventus'a 15 puan silme cezası vermişti.