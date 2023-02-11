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Teklifler değerlendirilecek. Fenerbahçe'ye transfer piyangosu

Son iki sezonda beklenen performansı veren Ferdi Kadıoğlu ve Bright Osayi-Samuel için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Fenerbahçe'ye sezon sonunda teklifler yapacağı öğrenildi.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 13:55
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Fenerbahçe'ye transfer piyangosu

Teklifler değerlendirilecek. Fenerbahçe'ye transfer piyangosu
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Fenerbahçe, performansları ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu ve Bright Osayi-Samuel'e ara transfer döneminde gelen teklifleri şampiyonluk mücadelesinden dolayı reddetti.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Birçok kulübün takibinde olan Ferdi için Napoli oldukça ısrarcı olduğu belirtildi.

Serie A ekibinin önümüzdeki aylarda 16 milyon Euro'luk bonservis önerisiyle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Osayi ise İngilizler'in takibinde. Nijeryalı için Premier Lig'den gelmesi beklenen teklif 13-14 milyon Euro seviyesinde olduğu öğrenildi.

İki oyuncunun da kariyerlerine Avrupa'da devam etmek istemeleri nedeniyle yönetimin, teklifleri değerlendirileceği öğrenildi.

OOSTERWOLDE UYUM SAĞLADI

Süper Lig'in mart ayının başında tekrar başlayacağı açıklanırken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, oyuncularını hem moral açısından hem de fiziksel olarak diri tutmak adına yoğun çaba harcıyor.

Çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde yeni transfer Oosterwolde de takıma uyum sürecini atlattı. Hollandalı futbolcunun idmanlardaki hazır görüntüsü Portekizli çalıştırıcının yüzünü güldürdü. 

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