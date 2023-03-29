Ferdi Kadıoğlu bonservis rekoru kıracak. İtalyan devi talip oldu

Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe'de gösterdiği istikrarlı performans ile yükselişe geçen Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin radarına girdi.

İtalya Serie A'nın lideri Napoli, Ferdi Kadıoğlu'nu transfer listesine ekledi.

30 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Akşam'da yer alan habere göre, Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak için çalışmalara başladı.

Bu doğrultuda İtalyan ekibinin transfer listesinin başında yer alan Ferdi Kadıoğlu için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

PERFORMANSI

Milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maça çıktı. Söz konusu mücadelelerde 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.