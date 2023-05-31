Fernando Muslera gençleri cebinden çıkarttı

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, bu sezon ligde forma giydiği 32 maçın 15’inde kalesini gole kapattı.

Fernando Muslera gençleri cebinden çıkarttı

36 yaşında olan ve bu sebeple sürekli “yerine kaleci alınmalı mı” şeklinde tartışmalara konu olan Uruguaylı file bekçisi, bu sezon yaşanan şampiyonluğun en önemli mimarlarından birisi oldu.

UĞURCAN VE ALTAY'I GERİDE BIRAKTI
Trabzonspor’un 27 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır ve Fenerbahçe’nin 25 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır ile sık sık kıyaslanan deneyimli kaleci, bu sezon 15 maçta gol yemeyerek Süper Lig’de kalesini en çok maçta gole kapatan kaleci konumunda yer aldı. Genç yetenekler olarak ifade edilen Uğurcan Çakır 11, Altay Bayındır ise ancak 9 maçta kalesini gole kapatabildi.

TAKIMINA GÜVEN RAKİBİNE ENDİŞE VERİYOR
Bu sezon ulaşılan şampiyonlukta büyük payı olan Fernando Muslera’nın daha ne kadar kariyerine devam edeceği bilinmese de emin olunan tek şey deneyimli kaleci forma giydiği sürece Sarı-kırmızılı ekibin kalesi takımına güven, rakibine endişe verecek.

whatsapp-image-2023-05-31-at-13-26-39.jpeg

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Son Haberler
Bisikletliye otomobil çarptı: 1 yaralı Güncel
Bisikletliye otomobil çarptı: 1 yaralı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı Spor
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Filtre kahve içmek zayıflatır mı? Filtre kahvenin faydaları neler? Keşfet
Filtre kahve içmek zayıflatır mı? Filtre kahvenin faydaları neler?
Apartman boşluğunda mahsur kalmıştı. Şahin kurtarıldı Güncel
Apartman boşluğunda mahsur kalmıştı. Şahin kurtarıldı
Kosova'nın kuzeyinde Sırpların protestoları sürüyor Dünya
Kosova'nın kuzeyinde Sırpların protestoları sürüyor
YKS sınav giriş yerleri açıklandı Güncel
YKS sınav giriş yerleri açıklandı
Anadolu Otoyolu’nda feci kaza: Arıza şeridindeki araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı Güncel
Anadolu Otoyolu’nda feci kaza: Arıza şeridindeki araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı