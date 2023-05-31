Fernando Muslera gençleri cebinden çıkarttı

36 yaşında olan ve bu sebeple sürekli “yerine kaleci alınmalı mı” şeklinde tartışmalara konu olan Uruguaylı file bekçisi, bu sezon yaşanan şampiyonluğun en önemli mimarlarından birisi oldu.

UĞURCAN VE ALTAY'I GERİDE BIRAKTI

Trabzonspor’un 27 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır ve Fenerbahçe’nin 25 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır ile sık sık kıyaslanan deneyimli kaleci, bu sezon 15 maçta gol yemeyerek Süper Lig’de kalesini en çok maçta gole kapatan kaleci konumunda yer aldı. Genç yetenekler olarak ifade edilen Uğurcan Çakır 11, Altay Bayındır ise ancak 9 maçta kalesini gole kapatabildi.

TAKIMINA GÜVEN RAKİBİNE ENDİŞE VERİYOR

Bu sezon ulaşılan şampiyonlukta büyük payı olan Fernando Muslera’nın daha ne kadar kariyerine devam edeceği bilinmese de emin olunan tek şey deneyimli kaleci forma giydiği sürece Sarı-kırmızılı ekibin kalesi takımına güven, rakibine endişe verecek.